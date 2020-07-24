بلدية أملج تبدأ أعمال الصيانة في شوارع المحافظة

أملج - فايز السميري

بدأت بلدية محافظة أملج أمس ، أعمال صيانة وتطوير بعض شوارع المحافظة ، من خلال كشط وإزالة السفلتة القديمة وإعادة سفلتة الشوارع لرفع مستوى أداء الطرق في الطرق الرئيسية و الأحياء ، وذلك بمتابعة رئيس بلدية المحافظة المهندس غازي محمد العتيبي .

وأوضح مساعد رئيس البلدية مدير إدارة المشاريع ماجد محمد الصيدلاني أن أعمال مشاريع الصيانة التي تقوم بها بلدية أملج مدرجة ضمن خطط البلدية لمشاريع السفلتة والصيانة بالمحافظة ، مشيراً إلى أنه تمت إزالة طبقة الإسفلت في الطريق الدولي عند تقطاع إشارة التحلية وشارع أبو هريرة وبعض شوارع حي المرجان وجاري العمل حالياً على إعادة سفلتتها .