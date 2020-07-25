فيما تشهد المنطقة موجة غبار .. أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة على المدينة المنورة

المناطق - المدينة المنورة

هطلت أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة على منطقة المدينة المنورة وتشهد المدينة موجة غبار وتدني مدى الرؤية ،الأمطار التي هطلت شملت أيضًا أنحاء متفرقة من المنطقة ومحافظات والقرى والهجر من شمالها لغربها لجنوبها باليتمه والنقيعة ووادي ريم الممتدة على طريق الهجرة جنوبًا ، وقرى وهجر محافظات وادي الفرع ومهد الذهب والحناكية سالت على أثرها بعض الأودية والشعاب جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد .

وقد أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهاً بشأن حالة الطقس على محافظتي بدر وينبع لهذا اليوم السبت ، تضمن توقعًا بوجود رياحا نشطة وأتربة مثارة مع تأثيرات مصاحبة للحالة تمثلت في ارتفاع الأمواج وتدني في مدى الرؤية ،وبينت أن الحالة تستمر حتى الساعة السابعة من مساء اليوم .

وكان الدكتور خالد الزعاق الفلكي وخبير الأرصاد والأحوال الجوية قد أوضح أن أمس الجمعة كان نهاية برج الجوزاء واليوم السبت أول موسم المرزم ومع دخوله يتبقى على شدة الأيام القائضة26يوما لتبدأ بعد ذلك درجات الحرارة بالأنخفاض.