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الصحة : تخطينا حاجز 217,000 حالة تعافٍ في المملكة

الصحة : تخطينا حاجز 217,000 حالة تعافٍ في المملكة
http://almnatiq.net/?p=887934
المناطق - واس

أعلنت وزارة الصحة اليوم السبت تسجيل (2201) حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID -19) ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة (264973) حالة، من بينها (44488) حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (2120) حالة حرجة، فيما بلغ عدد الوفيات (2703) حالات ، بإضافة (31) حالة وفاة جديدة
وأكدت وزارة الصحة تسجيل (2051) حالة تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين ولله الحمد إلى (217782) حالة.
وأوضحت الصحة أن الحالات المسجلة وعددها (2201) حالات منها 39% إناث، و61% ذكور، وكبار السن 5%، و10% أطفال، 85 % بالغين،. لافتةً النظر إلى أنه أُجري (52812) فحصا مخبريا جديدا ليصل إجمالي عدد الفحوصات إلى (2999740) فحصا، حيث يوضح الجدول المرفق توزيع الحالات الجديدة في مدن المملكة، وكذلك أعداد الإصابة والتعافي والوفيات عالمياً.
ودعت الصحة الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.
وجدّدت “الصحة” التوصية لكل مَنْ لديه أعراض، أو يرغب في التقييم، استخدام خدمة التقييم الذاتي في تطبيق (موعد) أو زيارة (عيادات تطمن) التي هيأتها (الصحة) لخدمة مَنْ يشعر بأعراض فيروس (كورونا) المستجد، البالغ عددها 237 عيادة، أو الاتصال برقم مركز (937) للإطستشارات والإستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل، بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية من خلال تطبيق (واتس آب) عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا)، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.

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