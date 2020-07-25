احدث الأخبار

أمانة عسير تغلق منتجع شهير بأبها
منطقة مكة المكرمة
 أمانة العاصمة المقدسة تضبط شاحنة محملة بالدجاج الفاسد في العمرة
منطقة مكة المكرمة
 الصحة : تخطينا حاجز 217,000 حالة تعافٍ في المملكة
أبرز المواد
 وزارة الثقافة تعلن تشكيل مجلس إدارة هيئة المسرح والفنون الأدائية
أبرز المواد
 رداً على إغلاق أميركا قنصليتها في هيوستن .. الصين تغلق القنصلية الأميركية في تشنغدو
أبرز المواد
 وصول حجاج بيت الله الحرام إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي من خمس مدن مختلفة
منطقة مكة المكرمة
 الشؤون الإسلامية تُهيئ مسجد نمرة بأحدث أنظمة التكييف وتنقية الهواء وتُعدّه وفق الإجراءات الاحترازية لاستقبال الحجاج
منطقة مكة المكرمة
 فيما تشهد المنطقة موجة غبار .. أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة على المدينة المنورة
منطقة المدينة المنورة
 بلدية أملج تبدأ أعمال الصيانة في شوارع المحافظة
منطقة تبوك
 بلدية الجبيل : تطوير خمسة ميادين في المحافظة
المنطقة الشرقية
 البيئة : تعديل موعد صرف إعانة صغار مربي الماشية في شهر ذي الحجة
أبرز المواد
 أمانة القصيم توفر مسلخ إضافي بمدينة بريدة خلال موسم عيد الأضحى المبارك
منطقة القصيم
أمانة عسير تغلق منتجع شهير بأبها

أمانة عسير تغلق منتجع شهير بأبها

منطقة مكة المكرمة
أمانة العاصمة المقدسة تضبط شاحنة محملة بالدجاج الفاسد في العمرة

أمانة العاصمة المقدسة تضبط شاحنة محملة بالدجاج الفاسد في العمرة

منطقة مكة المكرمة
الصحة : تخطينا حاجز 217,000 حالة تعافٍ في المملكة

الصحة : تخطينا حاجز 217,000 حالة تعافٍ في المملكة

أبرز المواد
وزارة الثقافة تعلن تشكيل مجلس إدارة هيئة المسرح والفنون الأدائية

وزارة الثقافة تعلن تشكيل مجلس إدارة هيئة المسرح والفنون الأدائية

أبرز المواد

أمانة عسير تغلق منتجع شهير بأبها

أمانة عسير تغلق منتجع شهير بأبها
http://almnatiq.net/?p=887940
المناطق - أبها

أغلقت أمانة منطقة عسير ، أحدى المنتجعات السياحية الشهيرة بمدينة أبها و ذلك بعد رصد عدة مخالفات من قبل الفرق الرقابية .
وأوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي بأن الفرق الرقابية و خلال جولاتها التفتيشية المعتادة على المنشآت التجارية ، رصدت عدة مخالفات صحية و بلدية بحق احدى المنتجعات الشهيرة بمدينة أبها .
و بين بأن المخلفات التي تم رصدها شملت عدم حصول المنشاة على تراخيص نظامية لتشغيله أضافة الى افتقار المنشأة الى ادنى اشتراطات السلامة علاوة الى عدم التقيد بالإجراءات الوقائية و الاحترازية و عدم وجود شهادات صحية للعاملين في تقديم الطعام بالمنشاة .
مؤكداً بأن ‏أمانة منطقة عسير لن تتوانى في تعقب المنشأت التجارية المخالفة وضبطها وتطبيق لائحة الغرامات والجزاءات بحقها .
مهيباً ‏بالمواطنين والمقيمين بمشاركة الأمانة في ملاحقة مثل هذه المنشآت المخالفة وأي مخالفة بلدية اخرى وذلك من خلال ‏إبلاغ عمليات الأمانة على 940 .

روابط ذات صلة

أمانة العاصمة المقدسة تضبط شاحنة محملة بالدجاج الفاسد في العمرة

أمانة العاصمة المقدسة تضبط شاحنة محملة بالدجاج الفاسد في العمرة
وصول حجاج بيت الله الحرام إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي من خمس مدن مختلفة

وصول حجاج بيت الله الحرام إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي من خمس مدن مختلفة
الشؤون الإسلامية تُهيئ مسجد نمرة بأحدث أنظمة التكييف وتنقية الهواء وتُعدّه وفق الإجراءات الاحترازية لاستقبال الحجاج

الشؤون الإسلامية تُهيئ مسجد نمرة بأحدث أنظمة التكييف وتنقية الهواء وتُعدّه وفق الإجراءات الاحترازية لاستقبال الحجاج

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*