نجاح عملية قلب مفتوح لمريض في مستشفى القريات العام

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تمكن فريق طبي في مركز القلب بمستشفى القريات العام من إجراء عملية قلب مفتوح لمريض يعاني من وجود انسدادات متعددة في الشرايين التاجية وضعف متوسط في عضلة القلب نتيجة جلطة قلبية سابقة.

وقد تكللت العملية بالنجاح وحالة المريض حالياً مستقرة ولله الحمد.

يُذكر أن مستشفى القريات العام تبلغ سعته السريرية( 240 )سريرًا ويشهد تطويرًا مستمرًا في جميع التخصصات، إضافة إلى استقطاب كفاءات من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على أعلى المؤهلات العلمية في أدق التخصصات الطبية