احدث الأخبار

36 ألف متقدم ومتقدمة للالتحاق بكليات ومعاهد الهيئة الملكية بالجبيل
المنطقة الشرقية
 الحكومة اليمنية: ميليشيا الحوثي تتخذ من خزان صافر العائم أداة للابتزاز والمساومة
أبرز المواد
 نجاح عملية قلب مفتوح لمريض في مستشفى القريات العام
منطقة الحدود الشمالية
 أمانة عسير تغلق منتجع شهير بأبها
منطقة مكة المكرمة
 أمانة العاصمة المقدسة تضبط شاحنة محملة بالدجاج الفاسد في العمرة
منطقة مكة المكرمة
 الصحة : تخطينا حاجز 217,000 حالة تعافٍ في المملكة
أبرز المواد
 وزارة الثقافة تعلن تشكيل مجلس إدارة هيئة المسرح والفنون الأدائية
أبرز المواد
 رداً على إغلاق أميركا قنصليتها في هيوستن .. الصين تغلق القنصلية الأميركية في تشنغدو
أبرز المواد
 وصول حجاج بيت الله الحرام إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي من خمس مدن مختلفة
منطقة مكة المكرمة
 الشؤون الإسلامية تُهيئ مسجد نمرة بأحدث أنظمة التكييف وتنقية الهواء وتُعدّه وفق الإجراءات الاحترازية لاستقبال الحجاج
منطقة مكة المكرمة
 فيما تشهد المنطقة موجة غبار .. أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة على المدينة المنورة
منطقة المدينة المنورة
 بلدية أملج تبدأ أعمال الصيانة في شوارع المحافظة
منطقة تبوك
36 ألف متقدم ومتقدمة للالتحاق بكليات ومعاهد الهيئة الملكية بالجبيل

36 ألف متقدم ومتقدمة للالتحاق بكليات ومعاهد الهيئة الملكية بالجبيل

المنطقة الشرقية
الحكومة اليمنية: ميليشيا الحوثي تتخذ من خزان صافر العائم أداة للابتزاز والمساومة

الحكومة اليمنية: ميليشيا الحوثي تتخذ من خزان صافر العائم أداة للابتزاز والمساومة

أبرز المواد
نجاح عملية قلب مفتوح لمريض في مستشفى القريات العام

نجاح عملية قلب مفتوح لمريض في مستشفى القريات العام

منطقة الحدود الشمالية
أمانة عسير تغلق منتجع شهير بأبها

أمانة عسير تغلق منتجع شهير بأبها

منطقة مكة المكرمة

36 ألف متقدم ومتقدمة للالتحاق بكليات ومعاهد الهيئة الملكية بالجبيل

36 ألف متقدم ومتقدمة للالتحاق بكليات ومعاهد الهيئة الملكية بالجبيل
http://almnatiq.net/?p=887949
المناطق - الجبيل
هنأت الهيئة الملكية أبناءها المقبولين والمقبولات في كليات ومعاهد الهيئة الملكية بالجبيل وقد أطلقت في وقت سابق آلية القبول الموحد في كلية الجبيل الجامعية، وكلية الجبيل الصناعية ومعهد الجبيل التقني للفصل الدراسي الأول لعام 1441/ 1442هـ .
حيث أعدت الهيئة الملكية بوابة موحدة للتسجيل، وبلغ عدد المتقدمين لهذا العام في مدينة الجبيل ما يقارب الـ 36 ألف متقدم ومتقدمة، وأدرجت عددًا من الاشتراطات التي يتوجب استيفاؤها لاستكمال  إجراءات القبول.
هذا وقد أكد الدكتور علي بن حسن عسيري مدير عام قطاع التعليم بالجبيل بأن الهيئة الملكية عمدت إلى تغيير نسبة القبول الموزونة للطلبة المتقدمين مراعاةً للوضع الراهن، وذلك بواقع
50 % قدرات،
 30 % ثانوية عامة،
 20 % تحصيلي
بخلاف الأعوام السابقة.
كما تعلن الهيئة الملكية عن استمرار  إعلان دفعات القبول حتى الأربعاء القادم، متمنين التوفيق للجميع.

روابط ذات صلة

بلدية الجبيل : تطوير خمسة ميادين في المحافظة

بلدية الجبيل : تطوير خمسة ميادين في المحافظة
أرامكو تلتزم بدفع ما لا يقل عن 75 مليار دولار من أرباح المساهمين المدفوعة كل ثلاثة أشهر وذلك حتى عام 2024

أرامكو تلتزم بدفع ما لا يقل عن 75 مليار دولار من أرباح المساهمين المدفوعة كل ثلاثة أشهر وذلك حتى عام 2024
صحة حفر الباطن تحدد عمل المراكز الصحية خلال إجازة عيد الأضحى المبارك لعام 1441هـ

صحة حفر الباطن تحدد عمل المراكز الصحية خلال إجازة عيد الأضحى المبارك لعام 1441هـ

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*