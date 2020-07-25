36 ألف متقدم ومتقدمة للالتحاق بكليات ومعاهد الهيئة الملكية بالجبيل

المناطق - الجبيل

هنأت الهيئة الملكية أبناءها المقبولين والمقبولات في كليات ومعاهد الهيئة الملكية بالجبيل وقد أطلقت في وقت سابق آلية القبول الموحد في كلية الجبيل الجامعية، وكلية الجبيل الصناعية ومعهد الجبيل التقني للفصل الدراسي الأول لعام 1441/ 1442هـ .

حيث أعدت الهيئة الملكية بوابة موحدة للتسجيل، وبلغ عدد المتقدمين لهذا العام في مدينة الجبيل ما يقارب الـ 36 ألف متقدم ومتقدمة، وأدرجت عددًا من الاشتراطات التي يتوجب استيفاؤها لاستكمال إجراءات القبول.

هذا وقد أكد الدكتور علي بن حسن عسيري مدير عام قطاع التعليم بالجبيل بأن الهيئة الملكية عمدت إلى تغيير نسبة القبول الموزونة للطلبة المتقدمين مراعاةً للوضع الراهن، وذلك بواقع

50 % قدرات،

30 % ثانوية عامة،

20 % تحصيلي

بخلاف الأعوام السابقة.

كما تعلن الهيئة الملكية عن استمرار إعلان دفعات القبول حتى الأربعاء القادم، متمنين التوفيق للجميع.