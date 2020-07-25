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بللحمر .. صيفكم ذهبي

بللحمر .. صيفكم ذهبي
http://almnatiq.net/?p=887955
خالد عبدالرحمن آل دغيم

عندما تجتمع عوامل التنمية الناجحة فإن مؤشرات البناء تتجلى واضحة في مشاركة المجتمع الحثيثة لتحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030 التي أصبحت ملهمةً لكل مواطن ليسهم بدوره في تحقيقها بجداره، ولعل واقع نشاط المواطنين في بلاد بللحمر لخير شاهد على هذا الانتماء، وفي هذا الصيف برزت لنا أنشطة الفعاليات المتنوعة للمواطن الأحمري التي استغل معطيات أرضه ليقدم نموذجاً متفرداً في المشاركة والعطاء والتنوع، فمن مهرجان البر في بيحان والذي برز من خلاله أنواع البر المحلي بجودته العالية ومشاركة المزارعين مشاركة مميزة بأركان متعددة تعرض غلات الأرض وخيراتها ؛ الى جانب التراث والأهازيج التي يرددها المزارع في حقله؛ إلى مهرجان السمن والسمين في سهول بللحمر في نسخته الأولى حيث قدم أهالي المنطقة السمن والسمين بجودته العالية وقيمته الغالية مستعرضين بالخيول الأصيلة والجمال بإعتزاز منقطع النظير بعادات أباءهم وأجدادهم وسط إعجاب الزوار الذين جاءوا شوقاً لمشاهدة السمن والسمين في مكان واحد بأيدي شباب المنطقة ومن أنتاج مربي المواشي الذين عرضوا سلالات نادرة وأنواع متعددة ومميزة وظهرت خبرتهم واضحة للعيان مما أبهر الزائر وجعل المهرجان محل تقدير الجميع.
وفي الماوين مهرجان العنب والفواكهة الموسمية؛ والذي تعدى حدود المنطقة بغزارة انتاجه وجودة أصنافه وقد عمل المزارع في الماوين بجد واجتهاد ليكون في الموعد ليوفر للأسوق الأجود والأفضل بعدما حول الحقول الى لوحات جمالية بأصناف العنب والفواكهة الموسمية، وبهذا أكتملت الصورة على أرض بللحمر وكأننا أمام لوحة فنية مكتملة الأركان ومتنوعة الألوان جميلة العنوان لتشكل لنا دليل الوعي ومسئولية المواطن السعودي في توظيف إمكانياته وطاقاته وغلات أرضه في مشاريع التنمية وتحقيق الرؤية ومشاركته بمسئولية تامة في بناء مستقبل هذا الوطن الشامخ بقيادته الواعية ورؤيته الواعدة وأبنائه الصادقين.
وقد شملت فعاليات بللحمر على جوانب إقتصادية وإجتماعية وثقافية ورياضية شملت مراكز و قرى بللحمر حيث استقبلت قرية بن عضوان التراثية زوارها بفعاليات متعددة للأسرة والطفل من خلال مسرح العروض والمتاحف الغنية بالتراث، ومع عودة نشاط سوق الاحد الاسبوعي هذا الصيف بمركز صبح بللحمر استعاد كبار السن ذكرياتهم في هذا السوق الذي بدأ نشاطه قبل٧٧ عاماً، وتم إعادته ليستقبل مرتاديه لأن للأسواق الشعبية نكهتها الخاصة فهي تجربة حيث تجمع القليل من لمحات الماضي والكثير من خصوصيات المجتمعات وثقافات البلاد وعادات وتقاليد الشعوب.
وكان للشباب موعداً مع النشاط الرياضي من خلال الدورة الرياضية بمسفرة بللحمر التي شارك بها الشباب ومعهم فرق رياضية من منطقة عسير ولسان حالهم يقول: بللحمر الإنسان والمكان وجهة للجميع.
وقفة:
أبدعتم يابللحمر في نشاطكم التنموي لمراكزكم وقراكم وكان الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير حاضراً معكم ومعتزٌ بكم لأن حماسكم انعكس على تنمية قراكم إيجابًا؛ ودلّ على تكاتفكم للظهور في أبهى حلة متنافسين في خدمة وطنكم من خلال العمل بما ورثتموه عن أباءكم وأجدادكم معتزين بأصالتكم مسجلين حضوركم في تنمية منطقتهم.
ختاماً:
نشامى بللحمر من قمم جبال السروات الى سهول الديرة شرقاً رسمتم الخط البياني لتنمية منطقتكم بإبداع وتميز وسجل تركي بن طلال بقلمه ماتبقى من طلباتكم؛ فأستمروا بإبداعاتكم فقد أصبحت الخبرة لديكم مصدر إلهام لغيركم وأصبحتم وسط العمل التنموي ووجهتم البوصلة لبللحمر والقادم أجمل وأفضل بإذن الله..

*خبير دولي في الإعلام السياحي

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