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سمو أمير الحدود الشمالية يوجه باستمرار العمل أثناء إجازة عيد الأضحى المبارك

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سمو أمير الحدود الشمالية يوجه باستمرار العمل أثناء إجازة عيد الأضحى المبارك

سمو أمير الحدود الشمالية يوجه باستمرار العمل أثناء إجازة عيد الأضحى المبارك
http://almnatiq.net/?p=887971
المناطق _ عرعر

وجه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية, الإدارات المعنية في ديوان الإمارة والمحافظات والمراكز التابعة لها والقطاعات الأمنية والخدمية في المنطقة باستمرار العمل خلال إجازة عيد الأضحى وتيسير شؤون المواطنين والمقيمين .
كما وجه سموه الجهات الحكومية والمؤسسات الأهلية ذات العلاقة بتسخير كافة الإمكانيات والخدمات اللازمة لأبناء المنطقة وزوارها، وتهيئة فرق العمل والصيانة ، وصحة البيئة وتسهيل حركة السير خلال أيام عيد الأضحى المبارك

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