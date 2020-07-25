“الصحة”: زيادة أسرَّة العناية المركزة في مستشفيات عسير بنسبة ١٣٠%

المناطق _ عسير

أعلنت الصحة عن زيادة نسبة أسرَّة العناية المركزة في مستشفيات عسير بنسبة ١٣٠٪؜ وذلك ضمن جهودها للإرتقاء بمستوى الخدمات الصحية في المنطقة وتجويدها بما يلبي إحتياجات المواطنين والمقيمين الصحية.

كما تأتي هذه الخطوة إستكمالاً لما أعلنته “الصحة” مؤخرًا عن إضافة مايقارب 3000 سرير عناية مركزة، وذلك خلال90 يومًا في مختلف المستشفيات في جميع مناطق المملكة؛ بهدف توفير أقصى درجات الحماية لسلامة المواطنين والمقيمين، وإستمرارًا لتطبيق أعلى معايير الوقاية، وإتخاذ إجراءات وقائية إستباقية للتصدي لفيروس كورونا كوفيد 19 .