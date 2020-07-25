احدث الأخبار

الرئيس التونسي يثير قضية اختفاء ملف حادث سيارة إدارية من المحكمة الابتدائية بتونس ويشدد على ضرورة تطبيق القانون على الجميع
أبرز المواد
 “الصحة”: زيادة أسرَّة العناية المركزة في مستشفيات عسير بنسبة ١٣٠%
أبرز المواد
 سمو أمير الحدود الشمالية يوجه باستمرار العمل أثناء إجازة عيد الأضحى المبارك
أبرز المواد
 سمو وزير الطاقة يفتتح ورشة العمل المشتركة بين منظومة الطاقة و”نيوم”
أبرز المواد
 308 مستفيدين من خدمات عيادات (تطمن) في القريات
أبرز المواد
 وزارة الإعلام تطلق المركز الإعلامي الافتراضي للحج ومنصة الخدمات الإعلامية المتكاملة التي تتيح للصحفيين الدوليين والمحليين الحصول على “الفيديوهات” والصور والتعليقات الحصرية
أبرز المواد
 توجيه الجهات الحكومية بعدم اقتناء الأعمال الفنية لغير المواطنين في مقراتها الرسمية
أبرز المواد
 بللحمر .. صيفكم ذهبي
أبرز المواد
 نائب أمير الشرقية يوجه بتكثيف الرقابة الميدانية وتعزيز جهود الضبط
المنطقة الشرقية
 36 ألف متقدم ومتقدمة للالتحاق بكليات ومعاهد الهيئة الملكية بالجبيل
المنطقة الشرقية
 الحكومة اليمنية: ميليشيا الحوثي تتخذ من خزان صافر العائم أداة للابتزاز والمساومة
أبرز المواد
 نجاح عملية قلب مفتوح لمريض في مستشفى القريات العام
منطقة الحدود الشمالية
الرئيس التونسي يثير قضية اختفاء ملف حادث سيارة إدارية من المحكمة الابتدائية بتونس ويشدد على ضرورة تطبيق القانون على الجميع

الرئيس التونسي يثير قضية اختفاء ملف حادث سيارة إدارية من المحكمة الابتدائية بتونس ويشدد على ضرورة تطبيق القانون على الجميع

أبرز المواد
“الصحة”: زيادة أسرَّة العناية المركزة في مستشفيات عسير بنسبة ١٣٠%

“الصحة”: زيادة أسرَّة العناية المركزة في مستشفيات عسير بنسبة ١٣٠%

أبرز المواد
سمو أمير الحدود الشمالية يوجه باستمرار العمل أثناء إجازة عيد الأضحى المبارك

سمو أمير الحدود الشمالية يوجه باستمرار العمل أثناء إجازة عيد الأضحى المبارك

أبرز المواد
سمو وزير الطاقة يفتتح ورشة العمل المشتركة بين منظومة الطاقة و”نيوم”

سمو وزير الطاقة يفتتح ورشة العمل المشتركة بين منظومة الطاقة و”نيوم”

أبرز المواد

الرئيس التونسي يثير قضية اختفاء ملف حادث سيارة إدارية من المحكمة الابتدائية بتونس ويشدد على ضرورة تطبيق القانون على الجميع

الرئيس التونسي يثير قضية اختفاء ملف حادث سيارة إدارية من المحكمة الابتدائية بتونس ويشدد على ضرورة تطبيق القانون على الجميع
http://almnatiq.net/?p=887978
المناطق _ الرياض

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد ظهر الأربعاء الماضي بقصر قرطاج السيد غازي الشواشي وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية .

وخصص اللقاء لبحث آخر المستجدات المتعلقة بملفات أملاك الدولة والأموال التي تم استرجاعها إلى حد الآن في إطار تسوية وضعيات عدد من رجال الأعمال.
وأكد رئيس الدولة خلال هذا اللقاء على وجوب وضع المصلحة العليا للوطن فوق كل اعتبار مجددا حرصه على المحافظة علی المال العام والملك العمومي.
كما ذكّر في هذا السياق بأنه لن يتسامح أبدا في أي مليم من أموال الشعب يتم استعماله بغير وجه حق۔
وأثار في هذا السياق قضية تتعلق بحصول حادث سيارة إدارية وقد تمت معاينة الحادث وفتح محضر بحث أمني بشأنه، لكن بدل أن تأخذ القضية مجراها الطبيعي تم تغيير المحضر وتوجيهه إلى المحكمة قبل أن يختفي الملف هذه الأيام من أروقة المحكمة الابتدائية بتونس.
وذكّر رئيس الجمهورية بوجوب تطبيق القانون تطبيقا كاملا على الجميع دون استثناء أي كان مهما كان موقعه أو منصبه داخل الدولة أو خارجها، مؤكدا مواصلته الاستماتة في الدفاع عن الحق والعدل وفقا لما يمليه القانون والمسؤولية التي يتحملها.

 

روابط ذات صلة

“الصحة”: زيادة أسرَّة العناية المركزة في مستشفيات عسير بنسبة ١٣٠%

“الصحة”: زيادة أسرَّة العناية المركزة في مستشفيات عسير بنسبة ١٣٠%
سمو أمير الحدود الشمالية يوجه باستمرار العمل أثناء إجازة عيد الأضحى المبارك

سمو أمير الحدود الشمالية يوجه باستمرار العمل أثناء إجازة عيد الأضحى المبارك
سمو وزير الطاقة يفتتح ورشة العمل المشتركة بين منظومة الطاقة و”نيوم”

سمو وزير الطاقة يفتتح ورشة العمل المشتركة بين منظومة الطاقة و”نيوم”

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*