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لم يستطع تصدير المخدرات بسبب كورونا

كساد مزارع الحشيش التابعة لحزب الله الإرهابي تهدد بإفلاسه

http://almnatiq.net/?p=887982
المناطق _ يوسف المطيري

كشف مقطع مصور لقناة “أو تي في” اللبنانية مدى تأثر مزارع الحشيش التابعة لحزب الله الإرهابي في جنوب لبنان بسبب اغلاق الحدود اللبنانية في ظل جائحة كورونا.
وحسب المقطع المرفق انخفض سعر كيلو الحشيش الذي ينتجه حزب الله الإرهابي من “1500” دولار إلى “100” دولار نتيجة اغلاق الحدود اللبنانية مع سوريا الطريق الأفضل الذي يستخدمه الحزب الإرهابي لتصدير المخدرات وتمويل أنشطته الإرهابية.
ويقول مروجون تابعون لحزب الله الإرهابي أن استمرار اغلاق الحدود لمدة ٩ أشهر أخرى كفيلة بإفلاس الحزب الذي يعتمد بالأساس على الاتجار بالمخدرات وغسيل الأموال.
يذكر أن زراعة الحشيش والأفيون تنشط في المناطق الريفية والنائية الواقعة تحت سيطرة الحزب الإرهابي، والذي بدأ باستغلال تلك المحاصيل لربحه الخاص، ويوليها أهمية كبيرة حيث تشكل مصدراً أساسياً من مصادر دخله.

 

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