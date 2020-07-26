” الشؤون الإسلامية في منطقة الحدود الشمالية تعقد اجتماعاً تحضيرياً لتجهيز مصليات العيد “

المناطق _ عرعر

عقد فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في منطقة الحدود الشمالية اجتماعاً موسعاً عبر تطبيق زووم وذلك لمناقشة التحضيرات والاستعدادات لإقامة صلاة عيد الأضحى المبارك ١٤٤١ هـ في جوامع ومساجد المنطقة ، وقد ضم الاجتماع مساعدي المدير العام ومديري شؤون المساجد في مدينة عرعر و محافظات المنطقة بالإضافة إلى مراقبي الجوامع والمساجد في المنطقة ، حيث استهل فضيلة المدير العام للفرع الشيخ مطارد بن دخيل العنزي هذا الاجتماع باعتماد 322 جامعاً ومسجداً لصلاة عيد الأضحى المبارك للعام ١٤٤١ هـ على النحو التالي ، مدينة عرعر 192 جامع ومسجد ومحافظة رفحاء 47 ومحافظة طريف 59 ومحافظة العويقيلة 23 جامعاً ومسجداً . وقد حث فضيلته جميع المكلفين في الأعمال الميدانية من منسوبي الفرع بضرورة تكثيف الجهود والعمل على خدمة المصلين من خلال التوعية بتوزيع المنشورات والحرص على اتباع البروتوكلات والتعليمات الصحية، كما نقل الشيخ مطارد العنزي حرص صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية حفظه الله واهتمامه البالغ وتوجيهاته الكريمة بالتجهيزات اللازمة وتسهيل كافة السبل لخدمة المصلين ، كما أكد فضيلته في ختام الاجتماع على اهتمام معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والارشاد عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ وفقه الله ومتابعته المستمرة لضمان راحة المصلين .