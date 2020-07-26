احدث الأخبار

دراسة: الكلاب تستطيع اكتشاف الإصابة بعدوى كورونا
أبرز المواد
 تقنيات الشحن السريع للهواتف الذكية تبلغ ذروتها لتصل إلى «125 واط»
أبرز المواد
 8.4 مليار ريال أرباح 29 شركة مدرجة في الربع الثاني .. وثبات السوق رغم التذبذب
أبرز المواد
 الاتفاق يختتم ودياته برباعية في الثقبة
الرياضة
 الفضة تلحق بقطار الملاذات الآمنة بسرعة تتجاوز المعدن الأصفر .. قفزت 97 % منذ تفشي كورونا
أبرز المواد
 جدل طبي.. من سيحصل أولا على لقاح فيروس كورونا؟
أبرز المواد
 ” الشؤون الإسلامية في منطقة الحدود الشمالية تعقد اجتماعاً تحضيرياً لتجهيز مصليات العيد “
أبرز المواد
 كساد مزارع الحشيش التابعة لحزب الله الإرهابي تهدد بإفلاسه
أبرز المواد
 الرئيس التونسي يثير قضية اختفاء ملف حادث سيارة إدارية من المحكمة الابتدائية بتونس ويشدد على ضرورة تطبيق القانون على الجميع
أبرز المواد
 “الصحة”: زيادة أسرَّة العناية المركزة في مستشفيات عسير بنسبة ١٣٠%
أبرز المواد
 سمو أمير الحدود الشمالية يوجه باستمرار العمل أثناء إجازة عيد الأضحى المبارك
أبرز المواد
 سمو وزير الطاقة يفتتح ورشة العمل المشتركة بين منظومة الطاقة و”نيوم”
أبرز المواد
دراسة: الكلاب تستطيع اكتشاف الإصابة بعدوى كورونا

دراسة: الكلاب تستطيع اكتشاف الإصابة بعدوى كورونا

أبرز المواد
تقنيات الشحن السريع للهواتف الذكية تبلغ ذروتها لتصل إلى «125 واط»

تقنيات الشحن السريع للهواتف الذكية تبلغ ذروتها لتصل إلى «125 واط»

أبرز المواد
8.4 مليار ريال أرباح 29 شركة مدرجة في الربع الثاني .. وثبات السوق رغم التذبذب

8.4 مليار ريال أرباح 29 شركة مدرجة في الربع الثاني .. وثبات السوق رغم التذبذب

أبرز المواد
الاتفاق يختتم ودياته برباعية في الثقبة

الاتفاق يختتم ودياته برباعية في الثقبة

الرياضة

” الشؤون الإسلامية في منطقة الحدود الشمالية تعقد اجتماعاً تحضيرياً لتجهيز مصليات العيد “

” الشؤون الإسلامية في منطقة الحدود الشمالية تعقد اجتماعاً تحضيرياً لتجهيز مصليات العيد “
http://almnatiq.net/?p=887985
المناطق _ عرعر

عقد فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في منطقة الحدود الشمالية اجتماعاً موسعاً عبر تطبيق زووم وذلك لمناقشة التحضيرات والاستعدادات لإقامة صلاة عيد الأضحى المبارك ١٤٤١ هـ في جوامع ومساجد المنطقة ، وقد ضم الاجتماع مساعدي المدير العام ومديري شؤون المساجد في مدينة عرعر و محافظات المنطقة بالإضافة إلى مراقبي الجوامع والمساجد في المنطقة ، حيث استهل فضيلة المدير العام للفرع الشيخ مطارد بن دخيل العنزي هذا الاجتماع باعتماد 322 جامعاً ومسجداً لصلاة عيد الأضحى المبارك للعام ١٤٤١ هـ على النحو التالي ، مدينة عرعر 192 جامع ومسجد ومحافظة رفحاء 47 ومحافظة طريف 59 ومحافظة العويقيلة 23 جامعاً ومسجداً . وقد حث فضيلته جميع المكلفين في الأعمال الميدانية من منسوبي الفرع بضرورة تكثيف الجهود والعمل على خدمة المصلين من خلال التوعية بتوزيع المنشورات والحرص على اتباع البروتوكلات والتعليمات الصحية، كما نقل الشيخ مطارد العنزي حرص صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية حفظه الله واهتمامه البالغ وتوجيهاته الكريمة بالتجهيزات اللازمة وتسهيل كافة السبل لخدمة المصلين ، كما أكد فضيلته في ختام الاجتماع على اهتمام معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والارشاد عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ وفقه الله ومتابعته المستمرة لضمان راحة المصلين .

روابط ذات صلة

دراسة: الكلاب تستطيع اكتشاف الإصابة بعدوى كورونا

دراسة: الكلاب تستطيع اكتشاف الإصابة بعدوى كورونا
تقنيات الشحن السريع للهواتف الذكية تبلغ ذروتها لتصل إلى «125 واط»

تقنيات الشحن السريع للهواتف الذكية تبلغ ذروتها لتصل إلى «125 واط»
8.4 مليار ريال أرباح 29 شركة مدرجة في الربع الثاني .. وثبات السوق رغم التذبذب

8.4 مليار ريال أرباح 29 شركة مدرجة في الربع الثاني .. وثبات السوق رغم التذبذب

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*