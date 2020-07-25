الاتفاق يختتم ودياته برباعية في الثقبة

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كسب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق تجربته الخامسة عندما تغلب على نظيره الثقبة بنتيجة 3/4 في اللقاء الودي الذي جمعهما مساء اليوم السبت على ملعب عبد الله الدبل بنادي الاتفاق، يأتي ذلك في ختام برنامج المباريات الودية استعداداً لاستكمال بقية منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لموسم 2019/2020.

وكان الشوط الأول انتهى بتقدم الاتفاق بهدفين مقابل هدف، حيث افتتح النواخذة أهداف المباراة عبر حامد الغامدي في الدقيقة 5 بتسديدة من خارج خط الـ18، ثم أضاف علي هزازي الهدف الثاني في الدقيقة 24 فيما قلص الثقبة النتيجة في الدقيقة 37.

وفي الشوط الثاني أجرى المدرب الوطني خالد العطوي عدداً من التغييرات رغبة في إشراك أكبر عدد ممكن من اللاعبين للوقوف على جاهزيتهم، وتمكن الاتفاق من تسجيل الهدف الثالث عبر صالح العمري في الدقيقة 50، ونجح الثقبة في التعادل بتسجيل هدفين في الدقيقتين 58 و 60، قبل أن يعود الاتفاق للتقدم بهدف ماهر محمد في الدقيقة 81، لتنتهي المباراة بفوز الفريق الاتفاق بنتيجة 3/4.

وفي سياق متصل قرر الجهاز الفني لفارس الدهناء بقيادة المدرب الوطني خالد العطوي منح اللاعبين راحة يوم غدٍ الأحد، على أن تستأنف التدريبات يوم الاثنين.