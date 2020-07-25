احدث الأخبار

الاتفاق يختتم ودياته برباعية في الثقبة
الرياضة
 جدل طبي.. من سيحصل أولا على لقاح فيروس كورونا؟
أبرز المواد
 ” الشؤون الإسلامية في منطقة الحدود الشمالية تعقد اجتماعاً تحضيرياً لتجهيز مصليات العيد “
أبرز المواد
 الفضة تلحق بقطار الملاذات الآمنة بسرعة تتجاوز المعدن الأصفر .. قفزت 97 % منذ تفشي كورونا
أبرز المواد
 كساد مزارع الحشيش التابعة لحزب الله الإرهابي تهدد بإفلاسه
أبرز المواد
 الرئيس التونسي يثير قضية اختفاء ملف حادث سيارة إدارية من المحكمة الابتدائية بتونس ويشدد على ضرورة تطبيق القانون على الجميع
أبرز المواد
 “الصحة”: زيادة أسرَّة العناية المركزة في مستشفيات عسير بنسبة ١٣٠%
أبرز المواد
 سمو أمير الحدود الشمالية يوجه باستمرار العمل أثناء إجازة عيد الأضحى المبارك
أبرز المواد
 سمو وزير الطاقة يفتتح ورشة العمل المشتركة بين منظومة الطاقة و”نيوم”
أبرز المواد
 308 مستفيدين من خدمات عيادات (تطمن) في القريات
أبرز المواد
 وزارة الإعلام تطلق المركز الإعلامي الافتراضي للحج ومنصة الخدمات الإعلامية المتكاملة التي تتيح للصحفيين الدوليين والمحليين الحصول على “الفيديوهات” والصور والتعليقات الحصرية
أبرز المواد
 توجيه الجهات الحكومية بعدم اقتناء الأعمال الفنية لغير المواطنين في مقراتها الرسمية
أبرز المواد
الاتفاق يختتم ودياته برباعية في الثقبة

الاتفاق يختتم ودياته برباعية في الثقبة

الرياضة
جدل طبي.. من سيحصل أولا على لقاح فيروس كورونا؟

جدل طبي.. من سيحصل أولا على لقاح فيروس كورونا؟

أبرز المواد
” الشؤون الإسلامية في منطقة الحدود الشمالية تعقد اجتماعاً تحضيرياً لتجهيز مصليات العيد “

” الشؤون الإسلامية في منطقة الحدود الشمالية تعقد اجتماعاً تحضيرياً لتجهيز مصليات العيد “

أبرز المواد
الفضة تلحق بقطار الملاذات الآمنة بسرعة تتجاوز المعدن الأصفر .. قفزت 97 % منذ تفشي كورونا

الفضة تلحق بقطار الملاذات الآمنة بسرعة تتجاوز المعدن الأصفر .. قفزت 97 % منذ تفشي كورونا

أبرز المواد

الاتفاق يختتم ودياته برباعية في الثقبة

الاتفاق يختتم ودياته برباعية في الثقبة
http://almnatiq.net/?p=887988
المناطق _ الدمام

كسب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق تجربته الخامسة عندما تغلب على نظيره الثقبة بنتيجة 3/4 في اللقاء الودي الذي جمعهما مساء اليوم السبت على ملعب عبد الله الدبل بنادي الاتفاق، يأتي ذلك في ختام برنامج المباريات الودية استعداداً لاستكمال بقية منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لموسم 2019/2020.
وكان الشوط الأول انتهى بتقدم الاتفاق بهدفين مقابل هدف، حيث افتتح النواخذة أهداف المباراة عبر حامد الغامدي في الدقيقة 5 بتسديدة من خارج خط الـ18، ثم أضاف علي هزازي الهدف الثاني في الدقيقة 24 فيما قلص الثقبة النتيجة في الدقيقة 37.
وفي الشوط الثاني أجرى المدرب الوطني خالد العطوي عدداً من التغييرات رغبة في إشراك أكبر عدد ممكن من اللاعبين للوقوف على جاهزيتهم، وتمكن الاتفاق من تسجيل الهدف الثالث عبر صالح العمري في الدقيقة 50، ونجح الثقبة في التعادل بتسجيل هدفين في الدقيقتين 58 و 60، قبل أن يعود الاتفاق للتقدم بهدف ماهر محمد في الدقيقة 81، لتنتهي المباراة بفوز الفريق الاتفاق بنتيجة 3/4.
وفي سياق متصل قرر الجهاز الفني لفارس الدهناء بقيادة المدرب الوطني خالد العطوي منح اللاعبين راحة يوم غدٍ الأحد، على أن تستأنف التدريبات يوم الاثنين.

 

روابط ذات صلة

الأخضر الشاب يستعد للآسيوية بمناورة

الأخضر الشاب يستعد للآسيوية بمناورة
النصر يقدم عرضين مختلفين لعوض خميس

النصر يقدم عرضين مختلفين لعوض خميس
باريس سان جيرمان بطلاً لكأس فرنسا للمرة 13 في تاريخه

باريس سان جيرمان بطلاً لكأس فرنسا للمرة 13 في تاريخه

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*