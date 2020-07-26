احدث الأخبار

إدارة التطهير بالمسجد الحرام جهود متواصلة على مدار الأربع والعشرين ساعة
أبرز المواد
 لرغبته في الزواج من أخرى.. امرأة تعذب زوجها حتى الموت!
أبرز المواد
 “الأرصاد” تنبه من هطول أمطار رعدية على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة
أبرز المواد
 ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا في أستراليا إلى 155 حالة وفاة
أبرز المواد
 الأرصاد : أستمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق
أبرز المواد
 دراسة: الطحالب أكثر فاعلية من الأدوية ضد كورونا
أبرز المواد
 شاهد فيديو أثار تفاعلا واسعا… خطيب الجمعة بآيا صوفيا يحمل سيفا
أبرز المواد
 “الحج”: حجر الحجاج الواصلين خلال المرحلة الأولى في فنادق بمكة
أبرز المواد
 الكشف عن حقيقة ظهور كائن غريب شديد السمية
أبرز المواد
 توقعات.. لا عودة للحياة الطبيعية قبل العام 2021
أبرز المواد
 شرطة حائل: الشخص الذي ظهر في مقطع وهو يسيء لعلم المملكة يعاني من اعتلالات نفسية
أبرز المواد
 ترمب: سيطرنا على 90 % من الاحتياطات العالمية لدواء «رمديسفير»
أبرز المواد
إدارة التطهير بالمسجد الحرام جهود متواصلة على مدار الأربع والعشرين ساعة

إدارة التطهير بالمسجد الحرام جهود متواصلة على مدار الأربع والعشرين ساعة

أبرز المواد
لرغبته في الزواج من أخرى.. امرأة تعذب زوجها حتى الموت!

لرغبته في الزواج من أخرى.. امرأة تعذب زوجها حتى الموت!

أبرز المواد
“الأرصاد” تنبه من هطول أمطار رعدية على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة

“الأرصاد” تنبه من هطول أمطار رعدية على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة

أبرز المواد
ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا في أستراليا إلى 155 حالة وفاة

ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا في أستراليا إلى 155 حالة وفاة

أبرز المواد

“الأرصاد” تنبه من هطول أمطار رعدية على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة

“الأرصاد” تنبه من هطول أمطار رعدية على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة
http://almnatiq.net/?p=888037
المناطق _ مكة المكرمة

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات اليوم تنبيهاً يتضمن هطول أمطار رعدية على محافظات أضم، والطائف، وميسان، والعرضيات، والكامل، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وجريان للسيول، وشبه انعدام للرؤية الأفقية مع تساقط البرد.
وأشارت الهيئة إلى أن الحالة المناخية ستستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.

روابط ذات صلة

إدارة التطهير بالمسجد الحرام جهود متواصلة على مدار الأربع والعشرين ساعة

إدارة التطهير بالمسجد الحرام جهود متواصلة على مدار الأربع والعشرين ساعة
لرغبته في الزواج من أخرى.. امرأة تعذب زوجها حتى الموت!

لرغبته في الزواج من أخرى.. امرأة تعذب زوجها حتى الموت!
ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا في أستراليا إلى 155 حالة وفاة

ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا في أستراليا إلى 155 حالة وفاة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*