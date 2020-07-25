أمانة الجوف وبلدياتها تُطلق فعاليات “نمرح بحذر” الترفيهية

الجوف _ محمد الحسن

بتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبد العزيز أمير منطقة الجوف، أطلقت أمانة المنطقة والبلديات التابعة لها فعاليات الجوف الأولى تحت شعار “نمرح بحذر” التي تتضمن برامج ترفيهية ورياضية وفنية، وتقام في مدينة سكاكا في ثلاثة مواقع وهي ملعب العزيزية مقابل الجوف بلازا، ومنتزه النخيل، وجبل قارا، وتستمر حتى يوم الثلاثاء المقبل.

وأوضح أمين منطقة الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان أن الفعاليات تتضمن حزمة من البرامج المتنوعة التي تناسب مختلف الأعمار والشرائح في المجتمع، وتستهدف تلبية كافة الأذواق من خلال أنشطة ترفيهية هادفة، إلى جانب الأنشطة الرياضية والفنية، حرصا من الأمانة على تقديم أفضل البرامج والفعاليات للمواطنين والمقيمين، تحقيقا لتوجيهات سمو أمير المنطقة .

من جهتها أشارت مديرة نادي الأمانة التطوعي منار بنت عايد الرويلي إلى أن البرامج تستهدف العائلات والشباب وتستمر على مدار خمسة أيام، ويحرص القائمون عليها على تطبيق كافة الاشتراطات الصحية لضمان سلامة المشاركين والزوار، وذلك بمتابعة وحرص من أمين منطقة الجوف .