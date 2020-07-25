احدث الأخبار

9564 متدرب ومتدربة في التدريب الصيفي بتعليم تبوك
منطقة تبوك
 مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني يطلق مبادرة “الحج تنوع وتعايش للمتطوعين”
أبرز المواد
 أمانة الجوف وبلدياتها تُطلق فعاليات “نمرح بحذر” الترفيهية
منطقة الجوف
 إدارة التطهير بالمسجد الحرام جهود متواصلة على مدار الأربع والعشرين ساعة
أبرز المواد
 لرغبته في الزواج من أخرى.. امرأة تعذب زوجها حتى الموت!
أبرز المواد
 “الأرصاد” تنبه من هطول أمطار رعدية على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة
أبرز المواد
 ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا في أستراليا إلى 155 حالة وفاة
أبرز المواد
 الأرصاد : أستمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق
أبرز المواد
 دراسة: الطحالب أكثر فاعلية من الأدوية ضد كورونا
أبرز المواد
 شاهد فيديو أثار تفاعلا واسعا… خطيب الجمعة بآيا صوفيا يحمل سيفا
أبرز المواد
 “الحج”: حجر الحجاج الواصلين خلال المرحلة الأولى في فنادق بمكة
أبرز المواد
 الكشف عن حقيقة ظهور كائن غريب شديد السمية
أبرز المواد
9564 متدرب ومتدربة في التدريب الصيفي بتعليم تبوك

9564 متدرب ومتدربة في التدريب الصيفي بتعليم تبوك

منطقة تبوك
مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني يطلق مبادرة “الحج تنوع وتعايش للمتطوعين”

مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني يطلق مبادرة “الحج تنوع وتعايش للمتطوعين”

أبرز المواد
أمانة الجوف وبلدياتها تُطلق فعاليات “نمرح بحذر” الترفيهية

أمانة الجوف وبلدياتها تُطلق فعاليات “نمرح بحذر” الترفيهية

منطقة الجوف
إدارة التطهير بالمسجد الحرام جهود متواصلة على مدار الأربع والعشرين ساعة

إدارة التطهير بالمسجد الحرام جهود متواصلة على مدار الأربع والعشرين ساعة

أبرز المواد

9564 متدرب ومتدربة في التدريب الصيفي بتعليم تبوك

9564 متدرب ومتدربة في التدريب الصيفي بتعليم تبوك
http://almnatiq.net/?p=888056
تبوك _ فايز السميري

بلغ عدد برامج التطوير المهني التي نفذتها الإدارة العامة للتعلم بمنطقة تبوك ممثلة بإدارتي التدريب والابتعاث (بنين-بنات) في ختام التدريب الصيفي عن بعد 106 برنامجاً نفذها 52 مدرباً ومدربة من تعليم تبوك فيما التحق بها 9564 متدرب ومتدربة من شاغلي الوظائف التعليمية من مختلف إدارات التعليم بالمملكة.

وأكد المدير العام للتعليم بمنطقة إبراهيم بن حسين العُمري حرص تعليم تبوك على دعم توجهات الوزارة في تحسين مخرجات التعليم ورفع كفاءة الأداء وتحسين الممارسات التربوية والتعليمية المرتبطة بالعملية التعليمية، من خلال عدد من البرامج التطويرية النوعية التخصصية، التي تتيح فرصة التطوير المهني التعليمي كأداة هامة لتمهير المعرفة لدى المتدربين.
ونوه المدير العام بالإقبال على برامج التدريب الصيفي، من جميع الفئات المستهدفة، مؤكداً أن ذلك يعكس مدى الحرص على رفع مستوى الأداء لجميع عناصر العملية التعليمية لضمان جودة المخرج التعليمي، معرباً عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي أمير المنطقة لدعم سموه وعنايته بالبرامج التعليمية المنفذة في المنطقة كما قدم شكره لمعالي وزير التعليم على توجيهاته واهتمامه لدعم العمل التعليمي.

روابط ذات صلة

بلدية أملج تبدأ أعمال الصيانة في شوارع المحافظة

بلدية أملج تبدأ أعمال الصيانة في شوارع المحافظة
أمير تبوك يرفع التهنئة لسمو ولي العهد بنجاح العملية الجراحية التي اجريت لخادم الحرمين الشريفين

أمير تبوك يرفع التهنئة لسمو ولي العهد بنجاح العملية الجراحية التي اجريت لخادم الحرمين الشريفين
الشؤون الإسلامية بتبوك تجهز 456 جامعاً ومسجداً لأداء صلاة عيد الأضحى

الشؤون الإسلامية بتبوك تجهز 456 جامعاً ومسجداً لأداء صلاة عيد الأضحى

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*