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طقس صحو على مكة المكرمة والمدينة المنورة.. وغائم جزئيا على جدة

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http://almnatiq.net/?p=888074

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة خلال الساعات القادمة، أن تكون حالة الطقس ( صحوًا ) على مكة المكرمة و المدينة المنورة، و غائمَا جزئيَا على جدة.
وأفادت الهيئة عبر موقعها الإلكتروني، أن درجة الحرارة حالياً في مكة المكرمة 36 درجة، والرياح غربية الى جنوبية غربية تتحول ليلاً شمالية الى شمالية غربية ، بسرعة 15 – 40 كيلو متراً في الساعة، بينما وصلت درجة الحرارة في المدينة المنورة إلى 35 درجة، وحركة الرياح جنوبية شرقية الى جنوبية غربية، بسرعة 15- 40 كيلو متراً في الساعة ، فيما بلغت درجة الحرارة في جدة 35 درجة ، و الرياح شمالية غربية الى جنوبية غربية ، بسرعة 15 – 40 كيلو متراً في الساعة.

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