الخلافات تتصاعد.. الولايات المتحدة تحتجز باحثة صينية متهمة بالتزوير

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http://almnatiq.net/?p=888076
المناطق - وكالات

احتجزت السلطات الفيدرالية الأمريكية في سجن شمال كاليفورنيا مساء أمس، باحثة صينية متهمة بإخفاء علاقاتها مع الجيش الصيني في طلب تأشيرة قدمته حتى تتمكن من العمل في الولايات المتحدة.
وأعلنت وزارة العدل الأمريكية، أن الصينية غوان تانغ 37 سنة، كذبت بشأن علاقاتها العسكرية في طلب تأشيرة في أكتوبر الماضي حيث خططت للعمل بجامعة كاليفورنيا في ديفيس، وكذبت مرة ​​أخرى خلال مقابلة مع مكتب التحقيقات الفدرالي بعد أشهر، مفيدةً أنه من المتوقع أن تمثل أمام المحكمة الاتحادية يوم الاثنين القادم.
من جانبها أوضحت جامعة كاليفورنيا في ديفيس، في بيان أصدرته، أن تانغ تركت وظيفتها كباحثة زائرة في قسم علاج الأورام بالإشعاع في يونيو، مشيرةً إلى أن عمل تانغ كان بتمويل من برنامج تبادل قائم على الدراسة تابع لوزارة التعليم الصينية.

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