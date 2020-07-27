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آيفون 12.. تسريبات تكشف موعد الإطلاق و”مفاجآت الحدث”

آيفون 12.. تسريبات تكشف موعد الإطلاق و”مفاجآت الحدث”
http://almnatiq.net/?p=888090
المناطق - الرياض

كشفت تسريبات صحفية عن موعد إطلاق شركة “أبل” لأحدث هواتفها “آيفون 12” هذا العام، مشيرة إلى أن الحدث سيكون “استثنائيا” هذه المرة، وفق ما ذكر موقع “فوربس”.

وذكر الموقع، نقلا عن المسرب المعروف في عالم التكنولوجيا “iHacktu”، أن “أبل” ستعلن عن “آيفون 12” في 8 سبتمبر المقبل كما هو معتاد، لكن الشركة لن تطلق مجموعة الأجهزة الأخرى في الموعد نفسه.

وقال “iHacktu” إن “أبل” ستعقد حدثا ثانويا في 27 أكتوبر المقبل من أجل إطلاق أجهزة “آيباد” جديدة للمبتدئين، وأول جهاز “ماك” من السيليكون، وكذلك الجيل السادس من ساعات “أبل”.

كما أنه من المقرر أن تطلق الشركة الأميركية هذا العام جهاز الشحن اللاسلكي AirPower الذي طال انتظاره.

وسيعقد مؤتمر أبل للإعلان عن الهاتف الذكي “آيفون 12” عبر الإنترنت، بسبب جائحة كورونا.

ويتساءل كثيرون كيف تمكنت “أبل” من تجنب التأخير في الإعلان عن إصداراتها الجديدة هذا العام رغم تفشي الوباء العالمي، الذي عطل الإنتاج في كثير من الصناعات، وسط ترقب لما إذا كانت الشركة ستتمكن من تزويد المستخدمين بالأجهزة الجديدة التي وعدت بها خلال الأسابيع القليلة التالية للإعلان عنها، في ظل حالة الإغلاق التي تشهدها كثير من الدول.

وأشارت التسريبات إلى أن جهاز “آيفون 12” سيأتي بأربعة أحجام للشاشة: الأول بحجم 4.5 بوصات وهو الأقل سعرا، والثاني والثالث بحجم 6.1 بوصات، والرابع بحجم 6.8 بوصات.

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