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تحذير من “خلل كارثي” للطائرات بسبب التوقف الطويل

تحذير من “خلل كارثي” للطائرات بسبب التوقف الطويل
http://almnatiq.net/?p=888093
المناطق - الرياض

حذرت هيئة الطيران الدولي شركات الطيران، من خلل محتمل في محركات طائرات “بوينغ 737″، قد يتسبب بتوقف المحرك أثناء الطيران.

وتكررت حالات توقف محركات الطيران لطائرات “بوينغ 737” عن العمل مؤخرا، خلال رحلات طيران، الأمر الذي دفع هيئة الطيران الدولي لتوجيه تحذير رسمي لتفقد المحركات جيدا قبل الإقلاع.

ووفقا لتقرير موقع “بلومبيرغ”، فإن بقاء طائرات “بوينغ 737” على الأرض في مخازنها الخاصة لمدة طويلة، بسبب تفشي كورونا، قد يتسبب بتلف في المحرك، مما قد يوقف عمله أثناء العودة للطيران.

ووفقا للمصدر، فقد طلبت هيئة الطيران الدولي بإجراء فحص شامل على أكثر من 2000 طائرة من نوع “بوينغ 737” للتحقق من سلامة المحرك.

وقالت هيئة الطيران في الولايات المتحدة إنها سجلت 4 حالات حديثة “لصمام عالق” في المحركات لطائرات “بوينغ 737″، والتي كان من الممكن أن تؤدي لنتائج كارثية.

وفي الحالات الأربعة، تسبب العطل بتوقف محرك واحد للطائرة، ولكن هيئة الطيران قالت إن حصل العطل للمحركين، فإن الطائرة ستفقد السيطرة تماما في السماء.

وطلبت هيئة الطيران الدولي من جميع شركات الطيران إجراء تحقيق لمحركات طائرات “بوينغ 737” التابعة للشركة، والتي مضى أكثر من 7 أيام على عدم تحليقها.

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