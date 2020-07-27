احدث الأخبار

تعرف على تفاصيل المقابل المالي لخدمة المياه والصرف للقطاعات السكنية والتجارية
أبرز المواد
 حضور ميداني وتوعوي لهيئة الأمر بالمعروف في أسواق ومتنزهات الطائف والليث خلال عيد الأضحى
منطقة مكة المكرمة
 مدني أبها يباشر حالة لإجتراف مركبة تقل عائلة بوادي ( عبلا ) بمركز مربة
منطقة عسير
 العراق يطلق عملية عسكرية لملاحقة “خلايا داعش” في ديالى
أبرز المواد
 دراسة طبية تكشف “حقيقة” ما يفعله كورونا بالمدخنين
أبرز المواد
 الأطفال وتناول السكريات.. كيف فند العلم “الخرافة”؟
أبرز المواد
 كيف تطهّر الكمامة القماشية قبل ارتدائها لأول مرة؟
أبرز المواد
 تحذير من “خلل كارثي” للطائرات بسبب التوقف الطويل
أبرز المواد
 بالأرقام.. أغنياء العالم جمعوا ثروات طائلة في زمن كورونا
أبرز المواد
 تدريبات بحرية مصرية فرنسية في “المتوسط”
أبرز المواد
 لهذا السبب.. رجل يتقاسم جائزة 22 مليون دولار مع صديقه القديم
أبرز المواد
 نصيحة طبية لمن يرتدون الكمامة أثناء ممارسة الرياضة
أبرز المواد
تعرف على تفاصيل المقابل المالي لخدمة المياه والصرف للقطاعات السكنية والتجارية

تعرف على تفاصيل المقابل المالي لخدمة المياه والصرف للقطاعات السكنية والتجارية

أبرز المواد
حضور ميداني وتوعوي لهيئة الأمر بالمعروف في أسواق ومتنزهات الطائف والليث خلال عيد الأضحى

حضور ميداني وتوعوي لهيئة الأمر بالمعروف في أسواق ومتنزهات الطائف والليث خلال عيد الأضحى

منطقة مكة المكرمة
مدني أبها يباشر حالة لإجتراف مركبة تقل عائلة بوادي ( عبلا ) بمركز مربة

مدني أبها يباشر حالة لإجتراف مركبة تقل عائلة بوادي ( عبلا ) بمركز مربة

منطقة عسير
العراق يطلق عملية عسكرية لملاحقة “خلايا داعش” في ديالى

العراق يطلق عملية عسكرية لملاحقة “خلايا داعش” في ديالى

أبرز المواد

الأطفال وتناول السكريات.. كيف فند العلم “الخرافة”؟

الأطفال وتناول السكريات.. كيف فند العلم “الخرافة”؟
http://almnatiq.net/?p=888097
المناطق - الرياض

يعتقد كثير من الآباء والأمهات أن تناول أطفالهم للسكريات، خصوصا في ساعات المساء، يزيد من فرط نشاطهم، الأمر الذي يربك نظام حياتهم اليومي ويجعلهم مستيقظين ليلا لساعات أطول.

لكن هذا الاعتقاد ليس له سند علمي أو دليل صحي، بحسب نتائج دراسات عدة أثبتت أن تناول الأطفال للسكريات لا يؤثر بشكل عام على نشاطهم، كما أنه لا يعيق نومهم.

وبدأت مسألة تأثير السكر على نشاط الأطفال وسلوكهم تثير اهتمام الباحثين في تسعينيات القرن الماضي، وتبع ذلك الاهتمام سلسلة من الدراسات، كان أبرزها في منتصف هذا العقد.

ففي دراسة نشرت نتائجها عام 1995 في مجلة “غاما”، فحصت ما توصلت إليه 23 تجربة عبر 16 ورقة علمية، خلص المؤلفون إلى أن “السكروز بشكل رئيسي لا يؤثر على سلوك الأطفال أو أدائهم المعرفي”، وفقما ذكر موقع “ميديكال نيوز توداي”.

وأشار المؤلفون إلى احتمال أن يستجيب عدد محدود من الأطفال بشكل مختلف للسكر، لكن بشكل عام، أثبت العلماء أنه ليس هناك بالتأكيد تأثير كبير للسكر على نشاط الأطفال وسلوكهم كما يعتقد العديد من الآباء.

ولاختبار ما إذا كان الأطفال لديهم حساسية بشكل خاص تجاه السكر، قارن باحثون بين مجموعتين من الأطفال، اشتملت المجموعة الأولى على 25 طفلا “طبيعيا” تتراوح أعمارهم بين 3 و5 سنوات، وتألفت الثانية من 23 طفلا بين 6 و10 أعوام، وصفهم آباؤهم بأنهم حساسون للسكر.

واتبعت كل أسرة 3 حميات تجريبية مع أطفالهم لمدة 3 أسابيع. وكانت المفاجأة أن الأطفال الذين تم وصفهم بأنهم حساسون للسكر لم تظهر عليهم أي فوارق ذات دلالة إحصائية فيما يتعلق بالمتغيرات السلوكية والمعرفية.

وفي عام 2017، ظهرت دراسة جديدة نشرت نتائجها في المجلة الدولية لعلوم الغذاء والتغذية، درس خلالها الباحثون تأثير استهلاك السكر على نوم وسلوك 287 طفلا، تتراوح أعمارهم بين 8 أعوام و12 عاما.

وخلص الباحثون إلى أن استهلاك السكر لم يكن مرتبطا بمشكلات في السلوك أو النوم، رغم أن 81 بالمئة منهم تناولوا كميات من السكر أكثر من الموصى بها.

روابط ذات صلة

تعرف على تفاصيل المقابل المالي لخدمة المياه والصرف للقطاعات السكنية والتجارية

تعرف على تفاصيل المقابل المالي لخدمة المياه والصرف للقطاعات السكنية والتجارية
العراق يطلق عملية عسكرية لملاحقة “خلايا داعش” في ديالى

العراق يطلق عملية عسكرية لملاحقة “خلايا داعش” في ديالى
دراسة طبية تكشف “حقيقة” ما يفعله كورونا بالمدخنين

دراسة طبية تكشف “حقيقة” ما يفعله كورونا بالمدخنين

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*