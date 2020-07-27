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العراق يطلق عملية عسكرية لملاحقة “خلايا داعش” في ديالى

العراق يطلق عملية عسكرية لملاحقة “خلايا داعش” في ديالى
http://almnatiq.net/?p=888098
المناطق - الرياض

أعلنت قيادة العمليات المشتركة العراقية، الأحد، انطلاق عملية عسكرية في محافظة ديالى شرقي بغداد، تهدف إلى ملاحقة خلايا تنظيم “داعش” الإرهابي.

وانطلقت العملية في 3 محاور، وتأتي استكمالا لعمليات مماثلة سابقة “تهدف لخلق بيئة آمنة لعودة النازحين إلى 6 مناطق من محافظة ديالى”.

وتشارك في العملية قوات من الجيش العراقي والشرطة الاتحادية، بالإضافة إلى فصائل الحشد الشعبي، وفقما أفاد مراسل “سكاي نيوز عربية” في بغداد.

ويأتي هذا التطور بعد يوم من إعلان فصائل الحشد الشعبي، تصديها لهجوم عنيف من قبل مسلحي “داعش” في قاطع العظيم شمال غرب ديالى، وفقما ذكرت وكالة الأنباء العراقية، السبت.

وذكر بيان للحشد تلقته الوكالة أن “قوات اللواء 23 بالحشد الشعبي، تصدت لهجوم عنيف شنته فلول عصابات داعش الإرهابي في قاطع العظيم شمال غرب ديالى”.

وأضاف، أن “قوات اللواء 23 بالحشد الشعبي تصدت للهجوم في أكثر من محور”، مشيرا إلى أن “التعرض ما يزال مستمرا”.

وفي 11 يوليو الجاري، تعهد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بمواصلة العمليات العسكرية من أجل ملاحقة أي تهديد للعصابات الإرهابية، وذلك خلال زيارته محافظة ديالى.

وطالب الكاظمي، خلال زيارته للمحافظ من أجل الإشراف على عمليات “أبطال العراق”، قوات الجيش والشرطة بحماية المواطنين والحفاظ على أرواحهم.

ويأتي تعهد الكاظمي بعدما أعلنت قيادة العمليات المشتركة في العراق، نشر قوات خاصة في منفذي مندلي والمنذرية الحدوديين مع إيران.

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