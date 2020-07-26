احدث الأخبار

مدني عسير يحذر من التقلبات الجوية المصاحبة للأمطار
منطقة عسير
 شرطة مكة: القبض على شخص تورط بارتكاب (3) جرائم انتحال صفة رجل أمن واستولى على مبالغة مالية من وافدين
منطقة مكة المكرمة
 قائد قوات أمن المنشآت بالحج يؤكد جاهزية القوات لخدمة ضيوف الرحمن
أبرز المواد
 أمانة القصيم تصادر (١٧) طن من المواد الغذائية الغير صالحة للاستهلاك
منطقة القصيم
 ولادة أول طفل من أم مصابة بفيروس كورونا في الجوف
منطقة الجوف
 أمانة الجوف تضبط مستودعاً مخالفاً للمستلزمات الطبية
منطقة الجوف
 تدشين منصة الخدمات الالكترونية الصحية بمستشفى متعب بسكاكا
منطقة الجوف
 أمين الجوف يتفقد منتزهات الأمير عبدالإله وجبل قارا ويوجه بتنفيذ بعض الأعمال العاجلة
منطقة الجوف
 هزم كورونا لكنه فقد أصابعه.. ما قصة المريض الأميركي رقم صفر؟
أبرز المواد
 الخلافات تتصاعد.. الولايات المتحدة تحتجز باحثة صينية متهمة بالتزوير
أبرز المواد
 بعد أشهر من تفشي كورونا .. كوريا الشمالية تعلن حالة طوارئ قصوى بعد رصد أول إصابة !!
أبرز المواد
 تعرف على قصة قصر شبرا التاريخي.. من الوجهات السياحية في المملكة
أبرز المواد
مدني عسير يحذر من التقلبات الجوية المصاحبة للأمطار

مدني عسير يحذر من التقلبات الجوية المصاحبة للأمطار

منطقة عسير
شرطة مكة: القبض على شخص تورط بارتكاب (3) جرائم انتحال صفة رجل أمن واستولى على مبالغة مالية من وافدين

شرطة مكة: القبض على شخص تورط بارتكاب (3) جرائم انتحال صفة رجل أمن واستولى على مبالغة مالية من وافدين

منطقة مكة المكرمة
قائد قوات أمن المنشآت بالحج يؤكد جاهزية القوات لخدمة ضيوف الرحمن

قائد قوات أمن المنشآت بالحج يؤكد جاهزية القوات لخدمة ضيوف الرحمن

أبرز المواد
أمانة القصيم تصادر (١٧) طن من المواد الغذائية الغير صالحة للاستهلاك

أمانة القصيم تصادر (١٧) طن من المواد الغذائية الغير صالحة للاستهلاك

منطقة القصيم

هزم كورونا لكنه فقد أصابعه.. ما قصة المريض الأميركي رقم صفر؟

هزم كورونا لكنه فقد أصابعه.. ما قصة المريض الأميركي رقم صفر؟
http://almnatiq.net/?p=888111
المناطق - الرياض

حذر رجل أميركي قضى نحو شهرين في المستشفى بسبب الإصابة بفيروس كورونا، من خطورة الاستهتار بالمرض، لا سيما أن الوباء كلفه فقدان معظم أصابع يديه، مشيرا إلى أن ما حصل معه يمكن أن يتكرر مع آخرين.

وعانى غريغ غارفيلد وعشرات من أصدقائه، الإصابة بفيروس كورونا أثناء رحلة للتزلج في إيطاليا في فبراير الماضي، قبل أن ينتشر الوباء لاحقا في الولايات المتحدة.

وبعد عودته إلى بلاده، أثبتت الفحوص أن حالة غارفيلد الأسوأ في المجموعة، وتم إدخاله إلى المستشفى في مركز بروفيدنس سانت جوزيف الطبي في لوس أنجلوس، ليصبح أول مريض بـ”كوفيد 19″ يدخل للمستشفى.

وفي غضون 48 ساعة من وصوله، تدهورت حالة غارفيلد بشكل كبير وتم وضعه على جهاز للتنفس الاصطناعي، ورجح الأطباء حينها أن فرص بقائه على قيد الحياة لا تتجاوز 1 بالمئة، وفق ما ذكرت محطة “كي تي أل أيه” التلفزيونية الأميركية.

غارفيلد، الذي يعد واحدا من أوائل المصابين بالفيروس في الولايات المتحدة، الذين يعرفون باسم “المريض صفر”، أصيب بعدد من المضاعفات ناتجة عن الضرر الذي أصاب جهازه التنفسي، من بينها الانسداد الرئوي وانفجار الرئتين وظهور النتوءات عليهما، فضلا عن الفشل الكلوي والكبدي.

وأمضى غارفيلد ما مجموعه 64 يوما في المستشفى، بما في ذلك 31 يوما تحت جهاز التنفس الاصطناعي، قبل أن يخرج في أوائل مايو الماضي.

وقال الطبيب المعالج دانيال ديا إن شفاء غارفيلد وتعافيه شبه الكامل وعودته إلى منزله في 8 مايو الماضي، كان “أمرا مذهلا”.

لكنه أوضح أن غارفيلد سيتحمل بعض المشكلات الناجمة عن الإصابة بالمرض مدى الحياة، بعد أن خضع لبتر أصابع في كلتا اليدين، وهو التحدي الوحيد الذي يواجهه جسديا.

وفقد غارفيلد جميع أصابع يده اليمنى، فيما أزيلت معظم أصابع اليد اليسرى.

وأوضح الطبيب ديفيد كولبر، من مركز سيدارز سيناي الطبي في لوس أنجلوس، إن عمليات البتر كانت نتيجة تأثير الفيروس على تدفق الدم في جسم غارفيلد.

وقال كولبر: “إن كوفيد 19 له تأثير على مجرى الدم داخل الأوعية الدموية، لذلك فهو يؤثر في الواقع على تدفقه. لهذا السبب أصيب بعض الشباب بسكتات دماغية، ولهذا السبب أيضا أصبح منع تخثر الدم علاجا مهما للمصابين بالفيروس”.

وكانت دراسات طبية سابقة أشارت إلى أن فيروس كورونا يؤدي إلى حدوث جلطات في الدم، تعوق مروره إلى بعض الأعضاء مما يجعلها عرضة للتعفن.

روابط ذات صلة

قائد قوات أمن المنشآت بالحج يؤكد جاهزية القوات لخدمة ضيوف الرحمن

قائد قوات أمن المنشآت بالحج يؤكد جاهزية القوات لخدمة ضيوف الرحمن
الخلافات تتصاعد.. الولايات المتحدة تحتجز باحثة صينية متهمة بالتزوير

الخلافات تتصاعد.. الولايات المتحدة تحتجز باحثة صينية متهمة بالتزوير
بعد أشهر من تفشي كورونا .. كوريا الشمالية تعلن حالة طوارئ قصوى بعد رصد أول إصابة !!

بعد أشهر من تفشي كورونا .. كوريا الشمالية تعلن حالة طوارئ قصوى بعد رصد أول إصابة !!

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*