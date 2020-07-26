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الصحة : زيادة أسرَّة العناية المركزة في مستشفيات بيشة بنسبة 110%

الصحة : زيادة أسرَّة العناية المركزة في مستشفيات بيشة بنسبة 110%
http://almnatiq.net/?p=888149
المناطق - واس

أعلنت وزارة الصحة عن زيادة نسبة أسرَّة العناية المركزة في مستشفيات بيشة بنسبة 110%وذلك ضمن جهودها للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية في المحافظة وتجويدها بما يلبي احتياجات المواطنين والمقيمين الصحية.
وتأتي هذه الخطوة استكمالاً لما أعلنته “الصحة” مؤخرًا عن إضافة مايقارب 3000 سرير عناية مركزة، وذلك خلال90 يومًا في مختلف المستشفيات في جميع مناطق المملكة؛ بهدف توفير أقصى درجات الحماية لسلامة المواطنين والمقيمين، واستمرارًا لتطبيق أعلى معايير الوقاية، واتخاذ إجراءات وقائية استباقية للتصدي لفيروس كورونا كوفيد 19 .

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