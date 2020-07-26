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بلدية الخبراء تنهي تجهيزاتها لموسم عيد الأضحى المبارك

بلدية الخبراء تنهي تجهيزاتها لموسم عيد الأضحى المبارك
http://almnatiq.net/?p=888159
المناطق - الخبراء
ضمن استعدادتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك أنهت بلدية الخبراء التابعة لأمانة منطقة القصيم تجهيز المسلخ النموذجي وزيادة الطاقة البشرية لاستقبال الأضاحي  خلال أيام العيد مع ضمان تطبيق جميع  البروتوكولات والإجراءات الاحترازية
هذا ويقوم مراقبي البلدية بجولات دورية مجدولة مسبقا على جميع محلات اللحوم والسوبر ماركت  والمطاعم والحلاقين للتأكد من تطبيقات الاشتراطات الصحية لسلامة المستفيدين.
كما قامت البلدية بتجهيز جميع المنتزهات العامة والحدائق ومضامير المشي للزوار خلال إجازة  عيد الأضحى وذلك بقص وتهذيب المسطحات الخضراء والتأكد من سلامة وجاهزية ألعاب الأطفال  الموجودة في المنتزهات .

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