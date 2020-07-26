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بلدية الأسياح تطلق برنامج أضحيتك وترفع الطاقة التشغيلية للمسلخ خلال موسم عيد الأضحى

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بلدية الأسياح تطلق برنامج أضحيتك وترفع الطاقة التشغيلية للمسلخ خلال موسم عيد الأضحى

بلدية الأسياح تطلق برنامج أضحيتك وترفع الطاقة التشغيلية للمسلخ خلال موسم عيد الأضحى
http://almnatiq.net/?p=888168
المناطق - الاسياح
أكملت بلدية محافظة الأسياح التابعة لأمانة منطقة القصيم الاستعدادات اللازمة لاستقبال عيد الأضحى المبارك ١٤٤١هـ وذلك من خلال إعداد برنامج شامل لجميع الإدارات بالبلدية ووضع خطة عمل شاملة لأعمال البلدية خلال إجازة عيد الأضحى المبارك
وتضمنت خطة عمل للبلدية خلال موسم عيد الأضحى إطلاق برنامج أضحيتك 1441هـ وتكثيف أعمال النظافة والساحات العامة ورش المبيدات وتجهيز الحدائق والمنتزهات والمرافق العامة وكذلك أسواق الماشية.
كما تكثف البلدية أعمال الرقابة على جميع المنشآت الغذائية وتمثلت في المطابخ والمطاعم والبوفيهات والسوبر ماركت و صوالين الحلاقة ومغاسل الملابس وكذلك محلات بيع الخضار والفواكه والمخابز ومحلات بيع الحلويات والمكسرات، وكل ما يتعلق بالصحة العامة حيث أن الزيارات الرقابية تتم على فترتين صباحية ومسائية على المنشآت للتأكد من مدى التزامها بتطبيق الاشتراطات الصحية
وأنهت بلدية الأسياح تجهيز المسالخ لاستقبال المستفيدين، حيث تم زيادة الكوادر البشرية من موظفين والعاملين الصحيين وبإشراف أطباء بيطريين ، وتجهيز سيارات خاصة لنقل المخلفات من بقايا الأضاحي.
 كما ستقوم البلدية بتوزيع أكياساً بلاستيكية ذات متانة عالية ضمن برنامج اضحيتك على المنازل بالأحياء السكنية بالمحافظة وجميع المراكز التابعة لنطاق خدمات البلدية بهدف استخدامها خلال أيام العيد لجمع بقايا الأضاحي، ووضعها في الحاويات المخصصة سعياً لمنع التسربات والروائح، وذلك ضمن ‏برنامج أضحيتك لعام 1441هـ التي تقوم بها البلدية حفاظاً منها على الصحة العامة والبيئة
بالإضافة إلى ذلك تم الانتهاء من تجميل الشوارع بالإنارة الجمالية وتعليق عقود الزينة ووضع عدد من لوحات تهنئة العيد في جميع طرق المراكز التي تخدمها البلدية وتهيئة الحدائق العامة و العائلية والشبابية لاستقبال الزائرين والمواطنين والمقيمين مع الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية.

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