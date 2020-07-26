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إيقاع العقوبة على (16) شخصاً لمخالفتهم دخول المشاعر المقدسة دون تصريح

إيقاع العقوبة على (16) شخصاً لمخالفتهم دخول المشاعر المقدسة دون تصريح

أبرز المواد
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أبرز المواد

إيقاع العقوبة على (16) شخصاً لمخالفتهم دخول المشاعر المقدسة دون تصريح

إيقاع العقوبة على (16) شخصاً لمخالفتهم دخول المشاعر المقدسة دون تصريح
http://almnatiq.net/?p=888171
المناطق - متابعات

صرّح المتحدث الرسمي للأمن العام، بأنه إشارة للأمر الملكي القاضي بالموافقة على الأحكام والعقوبات الخاصة بمخالفي الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، ولما سبق إعلانه عن التعليمات الخاصة بضمان الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة جائحة كورونا المختصة بموسم حج هذا العام 1441هـ، فقد تم إيقاع العقوبات المقررة، لمخالفات الدخول إلى المشاعر المقدسة (منى ، مزدلفة ، عرفات) بلا تصريح من الجهة المختصة، بدءً من تاريخ 1441/11/28هـ وحتى نهاية اليوم الرابع من ذي الحجة، بحق (16) مخالفاً وذلك بتغريم كل منهم مبلغ (10000) ريال.

وأهاب المتحدث الرسمي بكافة المواطنين والمقيمين للالتزام بتعليمات الحج، مؤكداً أن رجال الأمن يفرضون طوقاً أمنياً محكماً على المشاعر المقدسة لتنفيذ التعليمات وضبط مخالفيها.

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