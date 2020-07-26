المعهد التقني للألبان يعلن عن فتح باب التسجيل والقبول للتدريب المبتدئ بالتوظيف

المناطق - الخرج

أعلن المعهد التقني للألبان والأغذية بمحافظة الخرج عن فتح باب التقديم والتسجيل لبرامج الدبلوم المبتدئة بالتوظيف والتي تؤهل شباب الوطن للعمل بشركة المراعي في تخصصّات انتاج غذائي و صيانة معدات إنتاج وانتاج حيواني .

وأوضح المعهد الشروط :

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية

– شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها

– ان لا يكون قد مضى على تخرجه من المرحلة الثانوية 5 سنوات

– لم يسبق له الحصول على دعم من صندوق الموارد البشرية

– إجتياز المقابلة الشخصية و اختبار القبول

– حاصل على درجة اختبار القدرات العامة ( قياس ) بنسبة 65% فأعلى

-أن لا يكون المتقدم مسجل في التأمينات الاجتماعية

وبين المميزات :

– شهادات دبلوم في تقنيات الألبان والأغذية

– راتب شهري بعد التخرج يتراوح بين 5300 و 7300 ﷼

– مكافأة شهرية 3000 ريال أثناء التدريب

– التسجيل المبكر في التأمينات الاجتماعية

– التأمين الطبي الشامل

– توفير سكن و مواصلات للمتدربين

– يشرف على التدريب نخبة من الخبراء

وأكد المعهد أنه سيتاح للمتقدمين التوظيف مباشرة عند القبول، والحصول على كامل مزايا الموظف سواء بالتسجيل في التأمينات الاجتماعية، أو الطبية.

يذكر أن التسجيل من خلال الرابط التالي:

‏ https://www.dfp.edu.sa/ admissions/apply/