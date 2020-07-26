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“الزكاة والدخل” تنفذ أكثر من 4000 زيارة تفتيشية خلال أسبوع

“الزكاة والدخل” تنفذ أكثر من 4000 زيارة تفتيشية خلال أسبوع

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“الزكاة والدخل” تنفذ أكثر من 4000 زيارة تفتيشية خلال أسبوع

“الزكاة والدخل” تنفذ أكثر من 4000 زيارة تفتيشية خلال أسبوع
http://almnatiq.net/?p=888180
المناطق - واس

نفذت الهيئة العامة للزكاة والدخل سلسلة من الزيارات التفتيشية في عددٍ من مدن ومحافظات المملكة، للتأكد من التزام المكلفين الخاضعين للأنظمة الضريبية في المملكة بتطبيق النسبة المُحَدثة لضريبة القيمة المضافة 15%، التي بدأ تطبيقها مطلع شهر يوليو الجاري.
وبلغ عدد الزيارات المُنفَذة خلال الأسبوع الماضي 4,190 زيارة تفتيشية، شملت عدداً من المنشآت التجارية في قطاعات البيع بالتجزئة والمطاعم والخدمات، تم خلالها ضبط 1,058 مخالفة ضريبية، بعضها كان على إثر بلاغات وردت إلى الهيئة، بلغ عددها 1,590 بلاغاً في نفس الفترة.
وجاء على رأس المخالفات المرصودة تدوين رقم ضريبي خاطئ، وتحصيل ضريبة أقل من المبلغ المستحق، بالإضافة إلى عدم وجود أختام ضريبية على منتجات التبغ،وشهدت مدينة الدمام أعلى عدد من الزيارات المنفَّذة، بلغ 691 زيارة تفتيشية، ضُبِط فيها 228 مخالفة ضريبية، ثم في المرتبة الثانية الرياض بـ542 زيارة، ضُبِط خلالها 123 مخالفة،
وثالثاً أبها بـ407 زيارات، تم خلالها رصد 139 مخالفة، ورابعاً مكة المكرمة بـ383 زيارة و 90 مخالفة، وأخيراً القصيم بـ347 زيارة و 72 مخالفة.
ودعت الهيئة العامة للزكاة والدخل أصحاب المنشآت التجارية إلى الالتزام بتطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبتها المحدثة 15%، مؤكدةً استمرار زياراتها التفتيشية للأسواق والمحلات التجارية للتأكد من التزام المكلفين بأحكام الأنظمة الضريبية في المملكة.
وتجدد الهيئة دعوتها جميع المستهلكين إلى التبليغ عن أي منشأة لم تطبق النسبة المحدثة لضريبة القيمة المضافة، وذلك من خلال الموقع الرسمي للهيئة (gazt.gov.sa)، أو من خلال مركز الاتصال الموحد على الرقم (19993)، والذي يعمل من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الثانية عشرة منتصف الليل طوال أيام الأسبوع، أو استخدام التطبيق الخاص بضريبة القيمة المضافة.

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