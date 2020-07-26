أوضح أمين الاحساء المهندس المهندس فؤاد بن خالد الملحم ان الامانة اتمت تجهيز مسالخها الـ 3 لاستقبال المواطنين والمقيمين الراغبين في ذبح اضاحيهم خلال أيام عيد الأضحى المبارك ، وذلك بالتزامن مع تنفيذ الخطط والبرامج المستمرة تطبيقاً للإجراءات الاحترازية وبروتوكولات التدابير الوقائية ضد فايروس كورونا المستجد (COVID19) وتعزيزاً لجهود أمانة الاحساء في رفع مستوى التوعية والتثقيف الصحي للعاملين في المسالخ بمتابعة واشراف اللجان التنفيذية ، مشيراً الى سعي الامانة لتقديم خدمات تهدف إلى التيسير على المواطن والمقيم في استلام وتسليم الذبائح وتعزيز الرقابة على مُشغلي المسالخ والتأكيد على عمليات الفحص السليم للذبائح قبل وبعد الذبح ، بالإضافة إلى تخصيص صالة استقبال للنساء في المسلخ المركزي وصالة أخرى مخصصة لخدمة المعاقين وصالات للجمعيات والمتعهدين ، كماتم تكثيف عمل اللجنة الخاصة بالذبح العشوائي والتي تُعنى بمتابعة ورصد مخالفات الذبح العشوائي خارج المسالخ مع اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين ، وتقوم هذه اللجنة بمهامها طوال العام وبصفة دائمة ، جاء ذلك في جولته التفقدية للمسالخ امس الاحد 5 ذوالحجة ، يرافقه وكيل الأمانة للخدمات المهندس ناجي المري ومدير الإدارة العامة لصحة البيئة الدكتور إبراهيم الشبيث ، ومدير إدارة المسالخ ومراقبة الماشية الدكتور علي العطية.
أمانة الاحساء اتمام جاهزية المسالخ بتطبيق البروتوكولات الوقائية لـ ” كورونا المستجد “
ونوه الملحم الى ان الأمانة انهت اجراءاتها المتعلقة بإستقبال ” طلب اصدار تصريح مؤقت” للمطابخ الاهلية الراغبة في ذبح الانعام خلال فترة السماح بذلك من أيام عيد الأضحى وذلك عبر البوابة الالكترونية للامانة مع التقيد بتقديم شهادة طبيب بيطري مؤهل للفحص على المذبوحات قبل وبعد الذبح وكذلك عقد النظافة ورمي المخلّفات ، وفق الاشتراطات الصحية والمهنية وبحسب التعميم الوزاري بشأن ذلك لمزاولة هذا النشاط “المؤقت “والالتزام بتطبيق الاحترازات والبروتوكولات الوقائية لفايروس كورونا المستجد ، مبيناً انه سيكون هناك تعاون وتنسيق فيمابين الامانة ومديرية الشرطة والايعاز للمديرية بإيقاف أي مطبخ غير مرخص ، وتطبيق الإجراءات المتبعة في هذا الشأن حال ملاحظة أي مخالفة لاشتراطات مزاولة هذا النشاط المؤقت .
فيماحذّر وكيل الامانة للخدمات المهندس ناجي بن صالح المري المواطنين والمقيمين على حدٍ سواء من خطورة الذبح العشوائي خارج المسالخ المتخصصة كون ذلك يتم في ظروف تغيب عنها آليات الفحص البيطري للأنعام قبل وبعد الذبح، مما يُعرض المستهلك لخطر الإصابة بالأمراض ، كما يُعرض الذبائح للفساد السريع بسبب ارتفاع درجات الحرارة والتعرض للملوثات الخارجية مما يتسبب في تكاثر الميكروبات المسببة للأمراض المختلفة في اللحوم ، بالاضافة الى ان عدم ضمان نظافة وتعقيم الأدوات المستخدمة في الذبح والتجهيز يكون سبباً في تلوث اللحوم ، وعدم التخلص السليم من مخلفات الذبائح يؤدي إلى تلوث البيئة والتسبب بالتشويه البصري والمكاني لها ، وعدم كسر سلاسل العديد من الامراض.
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