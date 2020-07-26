أمانة الاحساء اتمام جاهزية المسالخ بتطبيق البروتوكولات الوقائية لـ ” كورونا المستجد “

ونوه الملحم الى ان الأمانة انهت اجراءاتها المتعلقة بإستقبال ” طلب اصدار تصريح مؤقت” للمطابخ الاهلية الراغبة في ذبح الانعام خلال فترة السماح بذلك من أيام عيد الأضحى وذلك عبر البوابة الالكترونية للامانة مع التقيد بتقديم شهادة طبيب بيطري مؤهل للفحص على المذبوحات قبل وبعد الذبح وكذلك عقد النظافة ورمي المخلّفات ، وفق الاشتراطات الصحية والمهنية وبحسب التعميم الوزاري بشأن ذلك لمزاولة هذا النشاط “المؤقت “والالتزام بتطبيق الاحترازات والبروتوكولات الوقائية لفايروس كورونا المستجد ، مبيناً انه سيكون هناك تعاون وتنسيق فيمابين الامانة ومديرية الشرطة والايعاز للمديرية بإيقاف أي مطبخ غير مرخص ، وتطبيق الإجراءات المتبعة في هذا الشأن حال ملاحظة أي مخالفة لاشتراطات مزاولة هذا النشاط المؤقت .

فيماحذّر وكيل الامانة للخدمات المهندس ناجي بن صالح المري المواطنين والمقيمين على حدٍ سواء من خطورة الذبح العشوائي خارج المسالخ المتخصصة كون ذلك يتم في ظروف تغيب عنها آليات الفحص البيطري للأنعام قبل وبعد الذبح، مما يُعرض المستهلك لخطر الإصابة بالأمراض ، كما يُعرض الذبائح للفساد السريع بسبب ارتفاع درجات الحرارة والتعرض للملوثات الخارجية مما يتسبب في تكاثر الميكروبات المسببة للأمراض المختلفة في اللحوم ، بالاضافة الى ان عدم ضمان نظافة وتعقيم الأدوات المستخدمة في الذبح والتجهيز يكون سبباً في تلوث اللحوم ، وعدم التخلص السليم من مخلفات الذبائح يؤدي إلى تلوث البيئة والتسبب بالتشويه البصري والمكاني لها ، وعدم كسر سلاسل العديد من الامراض.