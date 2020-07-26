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بلدية القطيف: زراعة 20 ألف م2 مسطحات خضراء في المحافظة

بلدية القطيف: زراعة 20 ألف م2 مسطحات خضراء في المحافظة

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بلدية القطيف: زراعة 20 ألف م2 مسطحات خضراء في المحافظة

بلدية القطيف: زراعة 20 ألف م2 مسطحات خضراء في المحافظة
http://almnatiq.net/?p=888190
المناطق - القطيف

تواصل بلدية محافظة القطيف أعمال زراعة المسطحات الخضراء في كورنيش دانة الرامس والشبيلي، وذلك لرفع مستوى التجميل والتحسين في مجال تشجير الشوارع والحدائق والواجهات البحرية والتقاطعات.

وأشار رئيس بلدية محافظة القطيف المهندس محمد بن عبد المحسن الحسيني إلى أن إدارة الحدائق والتشجير وضعت برنامج عمل للتطوير والتحسين لأعمال التشجير المتنوعة وزيادة المسطحات الخضراء وتقديم مستوى صيانة عالي للأعمال الزراعية في كافة المواقع في محافظة القطيف.

وأبان بأن إدارة الحدائق والتشجير تواصل أعمال زراعة المسطحات الخضراء في كورنيش دانة الرامس وكورنيش الشبيلي بمساحة ١٤٠٠٠ متر مربع و6000م2 من المسطحات الخضراء في كورنيش دارين استعدادًا لاستقبال الزوار والمتنزهين أيام إجازة عيد الأضحى المبارك ولتحسين المشهد الحضري بما يتناسب تطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة حاليا.

وأهاب المهندس محمد الحسيني بالجميع المحافظة على تلك المنجزات من العبث والتخريب لينعم بها الجميع، مشيراً إلى أن البلدية تتابع إصلاح التلفيات أولاً بأول، لكنها تأمل من الجميع القضاء على هذه الظاهرة.

يذكر أن مشتل البلدية ينتج أكثر من مليونين زهرة وشتلة متنوعة سنويا، مقسمة على الموسمين الشتوي والصيفي، في إطار الخطط المعدة لتجميل الشوارع العامة وزيادة الرقعة الخضراء ومساحة نصيب الفرد من المسطحات الخضراء في المحافظة.

 

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