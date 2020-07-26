الشؤون الإسلامية تكثف جهودها لخدمة ضيوف الرحمن وتطبق الإجراءات الاحترازية

المناطق - واس

سخرت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد جميع إمكاناتها لخدمة ضيوف الحرمين الشريفين في المشاعر المقدسة ، عبر منظومة متكاملة من الخدمات والتسهيلات ، إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ من خلال تجهيز المساجد ومرافقها والمواقيت، وتكثيف البرامج التوعوية للتعريف بتعاليم الحج ونشرها عبر منصاتها المتعددة لتشمل المحاضرات والدروس والكلمات الوعظية التي يلقيها العلماء والمشايخ والدعاة وتوزيع النشرات والكتيبات الإرشادية ، إلى جانب تنفيذ برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة.

وعملت الوزارة في ظل الخطة الاستثنائية للحج هذا العام، على برامج متعددة للحفاظ على صحة وسلامة ضيوف الرحمن من انتشار فيروس كورونا، حيث كلّفت عددًا من الدعاة لمرافقة الحجاج طوال فترة الحج بالتنسيق مع وزارة الحج والعمرة، إلى جانب تكليف الأئمة والمؤذنين لمساجد نمرة في مشعر عرفات، والمشعر الحرام بمزدلفة ومنى، ورفع الأذان بمنى.

وقامت الوزارة بتركيب 6 شاشات في مسجد نمرة ، و5 شاشات في مسجد المشعر الحرام لبث المحتوى التوعوي والإرشادي بعدة لغات عالمية، إلى جانب تشغيل خدمة الرد الآلي عبر الرقم المجاني 8002451000 بعشر لغات عالمية، وبثه ضمن محتوى المادة الاعلاميه داخل المساجد، وتركيب شاشات تفاعلية ولوحات ثابتة مزودة بالرموز الشريطية ( الباركود ) لتحميل مصحف المدينة النبوي على الأجهزة الذكية وغيرها من الكتب العلمية من إصدارات الوزارة العلمية والتوعوية بلغات عالمية.

وأطلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ثلاث برامج توعوية بالتعاون مع وزارة الإعلام شملت ” الركن الخامس، ومناسك، وحديث الحج” تضمنت 100 حلقة بمشاركة علماء ودعاة للحديث عن المناسك وكل ما يهم النسك خلال موسم الحج، وكذلك البرنامج الدعوي ” حج بسلام وأمان” عبر قناة الوزارة على اليتويوب بمشاركة علماء ودعاة للتوعية الإسلامية بالحج بدء من اليوم السادس من ذي الحجة إلى نهاية الحج بواقع محاضرتين يومياً لبيان توضيح أحكام الحج والعمرة ومقاصد الشريعة وبيان جهود المملكة في خدمة ضيوف الرحمن بمشاركة علماء ودعاة عبر البث المباشر.

وباشرت اللجان الميدانية أعمالها لصيانة وتشغيل المساجد ومرافق الوزارة بالمشاعر المقدسة والتأكد من جاهزيتها لاستقبال الحجاج, وتطبيق الإجراءات الاحترازية في مسجدي نمرة والمشعر الحرام وفق البروتوكولات المعتمدة، حيث قامت الوزارة بفرش المساجد وتجهيزها والعمل على تعقيمها بشكل مستمر بتقنية الأوزون منذ مطلع شهر ذي الحجة عبر الشركات المتخصصة، إلى جانب تهيئة وتشغيل أنظمة التكييف وتنقية الهواء لمسجد عرفة ضمن المشروع الذي دشنه مستشار خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة ومعالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف آل الشيخ العام الماضي، ضمن أكبر مشروع لمعالجة وتطوير أنظمة التكييف وتنقية الهواء في مسجد نمرة بقوة ضخ تبلغ مليون متر مكعب في الدقيقة لتنقية الهواء داخل المسجد، والتأكد من جاهزية نظام الصوتيات وإجراء الاختبارات اللازمة لها وتشغيل كاميرات المراقبة للمواقع بالتعاون مع الجهات الأمنية.

وأجرت وزارة الشؤون الإسلامية الاختبارات اللازمة على المولدات الاحتياطية للكهرباء في مسجدي نمرة والمشعر الحرام للتأكد من جاهزيتها بالتنسيق مع الجهات المختصة المشاركة في أعمال الحج كالدفاع المدني و الشركة السعودية للكهرباء، والتأكد من جاهزية الأعمال الكهربائية من إنارة وتكييف داخل المساجد والمرافق التابعة لها عن طريق الاختبارات اللازمة من قبل المتخصصين وإعداد التقارير حولها، إلى جانب صيانة طفايات الحريق وتوزيعها في جميع مرافق المساجد، وتركيب اللوحات الإرشادية على مداخل المساجد ومجمع الدورات.

وخصصت الوزارة مسارات لتنظيم حركة الحجاج وتطبيق الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الصحية الواردة من الجهات المختصة لتحقيق التباعد بينهم من خلال تركيب الملصقات الإرشادية على مداخل المساجد والأعمدة والمخارج حسب الألوان المعتمدة لكل حاج، وحددت بوابتين للدخول والخروج في مسجد نمرة بالتنسيق مع الجهات المختصة المشاركة في الخطة التنظيمية، إلى جانب تخصيص فرق عمل متكاملة للتعقيم داخل المساجد والمرافق التابعة لها وتوزيع المعقمات في المساجد ومداخل دورات المياه وتأمينها لتشمل جميع المواقع التي تشرف عليها الوزارة.

من جانب آخر ، أنهت وزارة الشؤون الإسلامية تجهيز وتعقيم 1000 دورة مياه أضيفت مؤخراً في مشعر عرفة و64 دورة مياه في مسجد المشعر الحرام بمزدلفة، والتنسيق مع وزارة المياه لتأمين المياه، ووضع الخطط المعدة لضمان عدم انقطاع الماء عن المساجد والمرافق التابعة لها.

وفعلّت الوزارة الجوانب التقنية في خدمة ضيوف الرحمن عبر تشغيل “الروبوت الآلي” الخاص بتقديم الفتاوى عن بُعد الذي سيعمل بمقر تواجد الحجاج، وتفعيل التطبيقات الإلكترونية على بوابة الوزارة الرسمية، الخاصة بتوعية الحجاج مثل ” زاد الحاج والمعتمر”و “هدي النبي بالحج “، باللغتين العربية والإنجليزية تصف رحلة الحج وأحكامه ومقاصده.

وحرصت الوزارة على صحة وسلامة المشاركين في حج هذا العام، فكشفت بالتنسيق مع وزارة الصحة على جميع العاملين القائمين بأعمال الصيانة والنظافة في مساجد المشاعر وملحقاتها، وتكليف العاملين بقياس الحرارة في مواقع عملهم يومياً والتأكيد على ارتداء الكمامات والالتزام بالتباعد لجميع العاملين، حيث جنّدت الوزارة أكثر من 145 عاملاً للنظافة على مدار الساعة وأكثر من 70 مهندساً ومشرفاً في مسجدي نمرة والمشعر الحرام، إلى جانب تكليف المراقبين والمراقبات لمتابعة تنفيذ الأعمال الميدانية والرفع بتقارير يومية من مستوى الخدمات.