رابطة المحترفين تطلق حملة “دورينا رجع” احتفالاً باستئناف الدوري السعودي

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أطلقت رابطة الدوري السعودي للمحترفين حملة “دورينا رجع” احتفالاً باستئناف مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ابتداء من 4 أغسطس، في إحدى أهم خطوات عودة الحياة الرياضية في المملكة إلى طبيعتها بعد توقف دام أكثر من أربعة أشهر بسبب جائحة كورونا، حيث سيواصل قطار الدوري رحلته مع بقاء ثمان جولات على خط النهاية.

وفي ظل إقامة المباريات بدون جمهور في إطار الإجراءات الوقائية والاحترازية التي ستطبقها الرابطة لضمان سلامة اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية والطبية وجميع أفراد المنظومة، فسيكون بإمكان الجماهير التعبير عن حماسها تجاه ناديهم ولاعبيهم المفضلين من خلال مشاركة التعليقات والصور الداعمة لهم وتصوير مقاطع الفيديو أثناء مشاهدتهم للمباريات وترديد الهتافات أو الاحتفال بالأهداف، حيث ستكون ردود الأفعال هذه جزءاً من الحملة التي ستُعرض على اللاعبين قبل وبعد المباريات وبين الشوطين لتحفيزهم وجعلهم أقرب ما يكون من الجمهور، كما سيتم عرضها أثناء المباريات على اللوحات الإعلانية على جانبي الملعب، التي ستوجه كذلك رسائل شكر من الجمهور للعاملين بالصفوف الأمامية تقديراً لجهودهم على مدار الشهور الماضية.

كما ستقوم رابطة الدوري السعودي للمحترفين عبر قنواتها الرسمية على شبكات التواصل الاجتماعي – وبالتعاون مع الأندية والشركاء – بالتفاعل مع الجماهير من خلال نشر لقاءات مع اللاعبين عن طموحاتهم للموسم، إضافة إلى أبرز اللقطات والإحصاءات من الموسم الحالي، وكذلك عدد من المسابقات والأسئلة لرفع حماس الجمهور وزيادة التواصل معهم.

وتأتي حملة دورينا رجع استمراراً لحملة دورينا الأغلى التي انطلقت في نهاية مباريات الدور الأول احتفالاً بوصول الحضور في مباريات الدوري إلى أكثر من مليون مشجع ومشجعة امتلأت بهم مدرجات 12 ملعباً في 120 مباراة من مباريات الدوري السعودي للمحترفين.

وبينما تتبقى ثمان جولات على نهاية البطولة، فلا يزال صراعا القمة والقاع في الملعب، حيث يواصل الدوري مبارياته بالجولة 23 التي تشهد قمة ديربي الرياض بين الهلال متصدر الترتيب والنصر حامل اللقب الذي يحتل المركز الثاني بفارق ست نقاط.

في الطرف الآخر للجدول، فلا يزال الأمل متاحاً لأندية الفتح وضمك والعدالة للهروب من شبح الهبوط، حيث لا يفصل الحزم صاحب المركز الثاني عشر عن العدالة صاحب المركز الأخير سوى سبع نقاط، وهو ما يجعل كل الاحتمالات مفتوحة.

كما يدور تناقش آخر بين أندية البطولة للوصول إلى المقاعد القارية التي تؤهل أصحابها إلى المشاركة في دوري أبطال آسيا، إذ يبتعد الشباب صاحب المركز الثامن عن الوحدة في المركز الثالث المؤهل لدوري أبطال آسيا بثمان نقاط، وهو الفارق الذي يمكن تعويضه بالنظر إلى بقاء ثمان جولات.

وكانت أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، قد استأنفت تدريباتها في 21 يونيو، استعدادا للدوري الذي سينطق في 4 أغسطس، لتقام 64 مباراة خلال 36 يوماً، قبل أن تختتم البطولة في 9 سبتمبر المقبل لإتاحة الفرصة للتحضير للموسم الجديد 2020-2021 الذي من المقرر أن ينطلق في 16 أكتوبر 2020.