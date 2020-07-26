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أمانة الشرقية تكشف عن أبرز تفاصيل استعداد مسالخ المنطقة خلال عيد الأضحى المبارك،،، وتحذر من الذبح العشوائي

أمانة الشرقية تكشف عن أبرز تفاصيل استعداد مسالخ المنطقة خلال عيد الأضحى المبارك،،، وتحذر من الذبح العشوائي
http://almnatiq.net/?p=888204
المناطق - الدمام

كشفت أمانة المنطقة الشرقية أبرز تفاصيل خطة استعداداتها للمسالخ في عيد الأضحى المبارك.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم امانة المنطقة الشرقية محمد بن عبد العزيز الصفيان في بيان صحافي: أن الأمانة وضعت خطة متكاملة لعمل المسالخ خلال أيام عيد الأضحى المبارك، والتي يزيد فيها الإقبال على المسالخ والمطابخ، وتشمل الأعمال الرقابية والإدارية والصحية والفنية كافة، بهدف الحفاظ على الصحة العامة، وتنظيم عمل المسالخ وتقديم أفضل الخدمات للمستفيدين من المسالخ، بما يكفل سلامة اللحوم وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي، إضافة إلى أن الأمانة قامت الخميس الموافق ٢ / ١٢ / ١٤٤١ هـ بإطلاق خدمة إلكترونية جديدة تُعنى بحجز المواعيد لذبح الأضاحي في مسلخ الدمام المركزي عبر بوابتها الرقمية، تزامنا مع استعداداتها في اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية لاستقبال عيد الأضحى المبارك، بهدف التخفيف من الازدحام والتكدس عند المسالخ، وتنسيق المواعيد، ليتسنى للمسلخ الذبح وفق الاشتراطات البلدية، والاستفادة الكاملة من الخدمات المقدمة للمستفيدين.

وأشار الى أنه تم توزيع طاقم العمل في 13 مسلخ بمدن ومحافظات المنطقة، إضافة الى ١٠ مسالخ مبتكرة في أنحاء المنطقة والتي وجه فيها معالي أمين الشرقية، إذ تم تخصيص 26 طبيب بيطري و 197 جزارا و 256 عامل و ١70 موظف ميداني وإداري و ٥ سائقين، و ١٦ مشرفا، ليبلغ إجمالي الفريق العامل في المسالخ 670 فرد، إضافة الى أنه تم تخصيص صالات ذبح للأضاحي للأفراد وأخرى للمتعهدين وصالة لذبح الأبقار والجمال .

وأشار الى أنه تم زيادة أعداد كراسي الانتظار للزبائن وعمل التجهيزات اللازمة وتطبيق الاحترازات الوقائية، وكذلك تم وضع خيمة مكيفة كبيرة لزيادة الطاقة الاستيعابية لصالات الانتظار وتفادي الزحام في مسلخ الدمام المركزي.

كما شملت الخطة تنظيم أعمال الرقابة الميدانية على المسالخ ونقاط الذبح وأسواق الأنعام، ورفع الطاقة الاستيعابية وزيادة أعداد الأطباء البيطرين والجزارين، كما شملت الخطة التشغيلية تحديد وتهيئة مواقع أسواق الأنعام، ونقاط البيع المؤقتة للأضاحي ونقاط الذبح وذلك تسهيلا على المضحين.

وأبان بأن أمانة المنطقة الشرقية تحرص دائما على توفير خدماتها بكفاءة عالية ليستفيد منها المواطن والمقيم بالمنطقة وتطويرها بما يتناسب مع حاجة المنطقة والمجتمع.

وأهاب بالجميع التقيد بالاحترازات الوقائية، والتعاون مع الأمانة والابلاغ عن المخالفات البلدية من خلال مركز 940.

 

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