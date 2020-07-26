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طالبة جامعة القصيم تحقق المركز الثاني في البرنامج التدريبي التنافسي «Seeds for The Future»

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طالبة جامعة القصيم تحقق المركز الثاني في البرنامج التدريبي التنافسي «Seeds for The Future»

طالبة جامعة القصيم تحقق المركز الثاني في البرنامج التدريبي التنافسي «Seeds for The Future»
http://almnatiq.net/?p=888210
المناطق - بريدة

حصلت جامعة القصيم، ممثلة في كلية الحاسب، على المركز الثاني ضمن القائمة النهائية لأفضل المنضمين للبرنامج التدريبي التنافسيSeeds for The Future) ) المنظّم من قبل هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وشركة هواوي، والذي اختتم أعماله اليوم الجمعة الموافق ٣/١٢/١٤٤١هـ، حيث حققت الطالبة سارة بنت صالح الرميح المركز الثاني في النتائج النهائية من بين جميع الطلاب والطالبات المشاركين، كما حققت ممثلة الكلية الأخرى الطالبة ريف بنت صالح التركي نتائج متقدمة ومتفوقة على المستوى التعليمي في سائر أيام التدريب.

وقد حلت الطالبتان ضمن أفضل خمسة متدربين ليومين متتالين من أيام البرنامج التدريبي، الذي امتد لمدة خمسة أيام بدأت يوم الإثنين الموافق ٢٩/١١/١٤٤١هـ، وانتهى اليوم الجمعة الموافق ٣/١٢/١٤٤١هـ، حيث تم إعلان النتائج النهائية للدفعة الأولى من الطلاب والطالبات في التدريب، ويشارك في البرنامج التدريبي ١٢٨ طالبًا وطالبة تم تقسيمهم إلى دفعتين وتم ترشيحهم من قبل جميع الجامعات السعودية يمثلون النخبة في تخصصات الهندسة الكهربائية والاتصالات وهندسة وعلوم الحاسب.

ويهدف هذا البرنامج التدريبي إلى رعاية المواهب للتدريب على تقنية ‫الجيل الخامس‬ و‫الذكاء الاصطناعي‬ والحوسبة السحابية، كما سيشمل لاحقاً زيارة لمقر شركة هواوي في الصين، ويركز البرنامج على ربط المفاهيم النظرية بالواقع العملي في مجالات الهندسة الكهربائية والاتصالات وهندسة وعلوم الحاسب، حيث تم عقد لقاءً افتراضياً على هامش البرنامج يجمع بين المتدربين ومنسوبي وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات وشركة هواوي.

 

  

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