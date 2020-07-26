بلدية البدائع تستعد لعيد الأضحى بتجهيز المسلخ وتهيئة الحدائق والمنتزهات

بدأت بلدية محافظة البدائع التابعة لأمانة منطقة القصيم الاستعداد والتجهيز لاستقبال موسم عيد الأضحى المبارك حيث تم اكتمال جاهزية مسلخ البلدية وسوق الماشية إلى جانب تطهير كامل لموقع سوق الماشية وساحة الحراج.

وأنهت بلدية محافظة الأسياح بمنطقة القصيم التجهيز لتوزيع الحاويات البلاستيكية والأكياس كما تم تأهيل وصيانة الكهرباء والإنارة وإبراز مظاهر الفرح بالشوارع والميادين وتهيئة الحدائق والمضامير للزوار.

وضمن التجهيزات لموسم عيد الأضحى المبارك ، شكلت البلدية فريق عمل من المراقبين الميدانيين لمتابعة السوق والإشراف على الموقع في الفترة التي تسبق يوم عيد الأضحى المبارك، الى جانب تواجد الأطباء البيطريين والعمالة المدربة في مسلخ البلدية والتأكد من سلامة

قبل الذبح ، إلى جانب الإشراف على التخلص من مخلفات عمليات الذبح بشكل صحي وسليم ؛ كذلك بدأت البلدية بتكثيف الرقابة على المطابخ للتأكد من مدى جاهزيتها لهذا الموسم و تطبيقها للاشتراطات الصحية وفق النظام البلدي.