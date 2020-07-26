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رجال حرس الحدود يحبطون محاولات تهريب طناً من الحشيش المخدر وأكثر من (18) طناً من القات المخدر

رجال حرس الحدود يحبطون محاولات تهريب طناً من الحشيش المخدر وأكثر من (18) طناً من القات المخدر

أبرز المواد

خلال شهر ذي القعدة

رجال حرس الحدود يحبطون محاولات تهريب طناً من الحشيش المخدر وأكثر من (18) طناً من القات المخدر

رجال حرس الحدود يحبطون محاولات تهريب طناً من الحشيش المخدر وأكثر من (18) طناً من القات المخدر
http://almnatiq.net/?p=888227
المناطق - واس

صرّح المتحدث الرسمي لحرس الحدود، المقدم مسفر بن غنّام القريني، بأن المتابعة المستمرة لمحاولات تهريب المواد المخدرة عبر حدود المملكة البرية والبحرية للمناطق الجنوبية (جازان، نجران، عسير)، ومنطقة تبوك، أسفرت – بتوفيق الله – خلال شهر ذي القعدة من عام 1441هـ ، عن إحباط عددٍ من محاولات تهريب ما مجموعه (937) كيلوجراماً من مادة الحشيش المخدر، و (18893) كيلوجراماً من مادة القات المخدر، و(640295) قرصاً من مادة الإمفيتامين المخدر، ، و(6,809) جرامات من مادة الأفيون المخدر، والقبض على المتورطين فيها وعددهم (196) شخصاً، بينهم (42) متهماً من الجنسية الأثيوبية ، و(113) متهماً من الجنسية اليمنية ، و( 32) متهماً سعوديي الجنسية، و (4) متهمين من الجنسية الأردنية، ومتهمٌ من الجنسية المصرية، وآخر من الجنسية الإرتيرية، وذلك بعد رصد محاولاتهم تجاوز حدود المملكة.
وأوضح المقدم القريني، أنه جرى إحالة المتهمين والمواد المخدرة التي تم ضبطها بحوزتهم إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات النظامية بحقهم.
وأكد المتحدث الرسمي أن رجال حرس الحدود مستمرون في التصدي بكل عزيمة وإخلاص واقتدار لمحاولات التهريب كافة عبر الحدود مهما تنوعت أساليبها وطرقها، وسيقفون -بعون الله وتوفيقه- سداً منيعاً في وجه كل من يحاول استهداف شباب الوطن ومقدراته بهذه السموم.

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