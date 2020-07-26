منح 139 مواطناً ومواطنة وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة نظير تبرعهم بأحد أعضائهم الرئيسية

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صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- على منح 139 مواطنا ومواطنة وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة نظير تبرع كل منهم بأحد أعضائه الرئيسية .

والمتبرعون هم : عبدالكريم الحربي , فاطمة القحطاني , سلطان الكنعان , نادر النومسي , فيصل القحطاني , سالم الفهادي , حمد آل هرمس , طارق السواجي , إبراهيم الشمري , سعد الشهراني , ناصر العتيبي , هند الزلفي, حسن العفالق , محمد العتيبي , راشد قيسي , محمد القحطاني , ماجد الحربي , مقرن المطيري , آدم الشاردي , أماني العطوي , سعد البيشي , ريم الشهراني , عزيز شراحيلي , عبدالعزيز الحيسوني , منيرة عبدالعزيز بن خضير , حمود النزال , نادية الفضيلي ،صالحة كريري، منور العنزي،سلمان الألمعي ،محمد التيماني،ريم العويس،ناصر المري ،أحمد نجمي ،مهند الخليفة،محمد الدوسري ،إيلان نجمي ،ماضي العتيبي ،عبد الإله الحازمي ،عبد الله الشمري ،علي الغامدي ،مساعد الشراري ،عبد المجيد الشراري،سلطان الشويب ،نادر المطيري،مزيد الهويشان، راشد اليامي، عائشه غزوالي ،عبد اللطيف الحمادي ،صالح القحطاني ،فاطكة أبودميك ، سلطان السبيعي، زيب قيسي، موئل القحطاني ،محمد الرصيص،رانيا العلولا،نوره ابو طويل ،بندر البريكي ،ليلى نافع ،سعيد آل خشيل ، أحمد البلوي،عبد الله الأسمري ،جميله العتيبي ،عبد العزيز الدريويش ،عبير عشري ،ضاري الكويكبي ،أحمد الحبي ،فلاح الشمري ،عبد الله جرجير،سعد البيشي ،الدانه العجمي ،سعد القحطاني ،راشد الدوسري ،منيره الهذلي ،انفال آل دهيم ،يحى دبشي ،فيصل مدخلي ،ولايه البوعينين، جنان المؤمن، خليل آل ارميح ، محمد الزهراني ،مرتضى الموسى ، سعد العلي ، نوت العنزي ،عبد الله الحساوي ،فهد الأحمري ،سليمان المنيف ،حسين عفريت ،أفراح الصفواني ،سعيد المري ،عبد الرحمن بصاص ، وفاء بترجي ،خالد الحارثي ،هادي عطيف ، وسيمه عريشي ، حمزه الجليمي ، إيمان قدح ، أحمد القرني ، علي عسيري ،نوره العلوي ، سعد المطرفي ، نايف الغامدي ، خالد الدوسري ، صفيه عبسي ،عبد الرحمن المطيري ،صقر البلادي ، حنان عقيلي ،مرام زعفراني ،تركي البارقي ،صبا الزهراني ،ريحانه الغامدي ،كمال الزهراني ،محمد العتيبي ،نور المالكي ،سلطان الهندي ، عبد الله المطيري ، ممدوح الحربي ، محمد الرشيدي ، عبد الله عياشي ،ثامر الرويلي ،أحمد البلوي، عادل عبدلي ،عبد الله العطوي منصور الغامدي ،عبد الكريم الجويبري ،رايد الرشيدي ناصر الشهري ،عبد الله المجادعه ،عبد اللطيف عسيري ،مجمد البارقي، يحيى الشهري ،يحيى كدوان ، فاطمة حمدي ،نايف الحربي ، أريج عسيري ، يزيد الحفظي.