مدني الجوف يباشر حادث حريق مبنى تحت الإنشاء تابع لوزارة البيئة

المناطق - الجوف

أوضح المتحدث الاعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة الجوف النقيب عبدالرحمن بن عبدالعزيز الضويحي أن فرق الدفاع المدني بمدينة سكاكا باشرت بلاغاً صباح هذا الْيَوْمَ الأحد الموافق ١٤٤١/١٢/٥هـ عبارة عن حادث حريق في مبنى تحت الإنشاء تابع لوزارة البيئة والمياه والزراعة حيث أنتقلت فرق الدفاع المدني المتخصصة والمزودة بالتجهيزات الفنية والقوى البشرية اللازمة وذلك لمواجهة مثل هذه الحوادث

‏‎ وبفضل من الله ثم بفضل الجهود التي بذلت تكللت هذه الجهود بالنجاح حيث تم إخماد الحريق والسيطرة عليه بالكامل دون حدوث إصابات أو وفيات ولله الحمد

ولاتزال اللجان المختصة تباشر مهامها لمعرفة أسباب الحادث.

‏‎كما أشاد الضويحي بجهود الجهات الحكومية المشاركة التي إستعانت بها فرق الدفاع المدني متمثلة بالهلال الأحمر وفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة ( الإدارة العامة لخدمات المياه ) والجهات الأمنية ( المرور والدوريات الأمنية ).

وأكد الضويحي أن مديرية الدفاع المدني بمنطقة الجوف لن تتوانى عن اتخاذ كافة الإجراءات النظامية في حق كل من ارتكب إهمالاً نتج عنه خطر على حياة المواطنين والمقيمين، متمنياً السلامة للجميع.