بلدية عقلة الصقور تزيين (٧٠٠) عمود وتكثف تجهيزات المسلخ والرقابة الصحية لموسم عيد الأضحى

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تواصل بلدية محافظة عقلة الصقور التابعة لأمانة منطقة القصيم تجهيزات الاستعدادات لاستقبال عيد الأضحى المبارك بتكثيف أعمال الرقابة الصحية وتجهيز المسلخ بتوفير الوسائل الوقائية والاحترازية وزيادة الكادر البشري وتنظيم سوق المواشي والعمل على تركيب اللوحات وتجميل وتزيين الطرق الرئيسية والميادين العامة بالإنارة الجمالية بالمحافظة والمراكز التابعة لها وذلك بعدد ٧٠٠عمود

كما تواصل بتكثيف جهودها في اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية المعتمدة ، وأوضح رئيس بلدية عقلة الصقور الأستاذ محمد بن عبدالله الكريديس أن البلدية تواصل أعمالها لموسم عيد الأضحى المبارك بأكثر من اتجاه ، بالإضافة إلى تكثيف الأعمال في تنظيف وتطهير وتعقيم الأماكن الحيوية والحدائق العامة والصرافات الآلية والقيام بحملات تفتيشية و جولات رقابية على المحلات التجارية و الأسواق المركزية وغيرها من الأنشطة الصحية لتوعية العاملين ولإتخاذ كافة إجراءات السلامة الصحية وتطبيق الأنظمة والتعليمات بحق المخالفين للحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين.