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بلدية الجبيل تواصل أعمال سفلتة الطرق وتطوير الشوارع الرئيسة بالمحافظة

بلدية الجبيل تواصل أعمال سفلتة الطرق وتطوير الشوارع الرئيسة بالمحافظة

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بلدية الجبيل تواصل أعمال سفلتة الطرق وتطوير الشوارع الرئيسة بالمحافظة

بلدية الجبيل تواصل أعمال سفلتة الطرق وتطوير الشوارع الرئيسة بالمحافظة
http://almnatiq.net/?p=888252
المناطق - الجبيل

تواصل بلدية محافظة الجبيل أعمال كشط وإعادة سفلتة 9 شوارع المتضررة الموجودة داخل الأحياء السكنية، كما بدأت بتخطيط الشوارع الرئيسية وطلاء الأرصفة والمطبات، وذلك في إطار جهود البلدية للحفاظ على شبكة الطرق وتحسينها ورفع كفاءتها بشكل مستمر ضمن برنامج صيانة الشوارع بهدف تقديم الخدمات البلدية للمواطنين والمقيمين، ضمن جهود البلدية في تحسين المشهد الحضري وللحفاظ على السلامة المرورية .

وأوضح رئيس بلدية الجبيل المهندس نايف بن فيصل الدويش أن البلدية تعمل وفق خطة مرحلية تضمن تغطية جميع المواقع وفق الاحتياجات وتبعا للإمكانات المتاحة للتسهيل على الأهالي وراحتهم، حيث أن مشاريع السفلتة تندرج ضمن خطة البلدية الرامية لاستكمال البنية التحتية، وذلك حسب الامكانات المتاحة، مشيرا الى حرص البلدية على التحسين والتطوير، مؤكدا أن المشاريع التي تقوم بها البلدية مدرجة ضمن خطة سابقة ومعتمدة من البلدية والمجلس البلدي، والتي تأتي استمراراً لجهود البلدية في رفع مستوى أداء الطرق في الأحياء والمدن وتحقيق رضا مستخدميها في أنحاء المحافظة.

وأبان المهندس الدويش أن البلدية سوف تقوم بطلاء الأرصفة بالشوارع الرئيسة والحيوية في المحافظة كافة وأعمال دهان المطبًات الصناعية بالإضافة إلى إعادة دهان وتخطيط المسارات في الشوارع وتجديد دهان خطوط المشاة وتركيب لوحات إرشادية جديدة ضمن أعمال مشروع إعادة تأهيل وتطوير الشوارع وأعمدة الإنارة بالمحافظة وإعادة الشكل الجمالي للشوارع التي تأتي استمرارًا لجهود البلدية في رفع مستوى أداء الطرق في الأحياء والشوارع الرئيسة وتحقيق رضا مستخدميها في أنحاء المحافظة التي وفق أعلى المعايير والجودة.

وأكد الدويش أن أعمال السفلتة لاتزال مستمرة ضمن مشروع صيانة الشوارع وأن العمل جارٍ حالياً في أحياء المحافظة، لافتا الى أن البلدية تسعى من خلال استراتيجية وخطة عمل متكاملة وشاملة إلى تغطية كامل مناطق المحافظة، للارتقاء بجميع الطرق وفق أعلى المعايير والجودة الشاملة وتحقيق أهداف التنمية المطلوبة.

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