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وزير المالية: نخطط لبيع أصول في قطاعات التعليم والصحة والمياه .. والاقتراض بنحو 100 مليار ريال

وزير المالية: نخطط لبيع أصول في قطاعات التعليم والصحة والمياه .. والاقتراض بنحو 100 مليار ريال
http://almnatiq.net/?p=888264
المناطق - الرياض

قال وزير المالية محمد الجدعان خلال قمة بلومبيرغ الافتراضية التي عقدت الأربعاء الماضي ، إن المملكة تسعى لبيع أصول في قطاع التعليم، والرعاية الصحية والمياه.

وأشار الجدعان إلى أن السعودية ليست في حالة تقشف، ولم تدخل مرحلة التقشف. وبينما قامت الحكومة بإعادة تخصيص بعض النفقات، ستزيد إجمالي النفقات عن التريليون ريال خلال العام الجاري كما هو مخطط، وفقا للجدعان.

وأوضح أن المملكة من المتوقع أن تقوم باقتراض أكثر مما كان مخططا لها هذا العام بنحو 100 مليار ريال، وتسعى لطرق أبواب سوق الدين العالمي مرة واحدة أخرى على الأقل خلال العام الجاري، بعد أن قامت ببيع سندات دولية بقيمة 12 مليار دولار هذا العام.

الجدير بالذكر ، أن المملكة تسعى إلى جمع مليارات الريالات خلال السنوات الأربع أو الخمس المقبلة عبر خصخصة أصول مملوكة لها، وذلك ضمن خطط المملكة لزيادة تمويلاتها بعد تراجع أسعار النفط.

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