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مدينة عربية في قائمة أفضل 10 مدن عالمياً للعمل
http://almnatiq.net/?p=888268
المناطق - الرياض

قامت شركة سالمية المتخصصة بالتعليم والدراسات بإصدار قائمة بأفضل 100 مدينة حول العالم للعمل من ضمن الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

ونشرت شركة ” Future Learn” قائمة تتضمن مجموعة من أشهر المدن التي توفر عملا جيدا بناءا على عدة معايير تتعلق بظروف العمل وميزاته.

ونوهت الشركة تعليق لها على موقعها الرسمي، بأنها متحمسة “لمساعدة الناس على تحقيق أهدافهم المهنية، لذلك نحن نتابع عن كثب سوق الوظائف والمدن الأكثر جاذبية لأفضل المواهب المهنية”.
وأضافت الشركة: “قررنا استخدام البيانات والإحصاءات لتحديد أفضل المدن للوظائف في عام 2020، وقمنا بإجراء هذه الدراسة في وقت مبكر من العام”.

وتصدرت مدينة سنغافورة المركز الأول، أما الدنمارك فتصدرت المركز الثاني، وحصدت مدينة هلسنكي على المركز الرابع وأوسلو على الخامس.

الملفت أن السويد احتلت مرتبتين في قائمة العشرة الأوائل بمدينين حيث تصدرت مدينة يوتوبوري المرتبة السادسة، أما مدينة مالمو فتصدرت المركز السابع، لتكون الدولة الوحيدة اليي حازت على مرتبتين في قائمة الشرف (العشرة الأوائل).

وفي المرتبة الثامنة أتت مدينة سان فرانسيسكو، والتاسعة مدينة ميونخ أما العاشرة فكانت من نصيب مدينة جنيف.

وعربيا، تصدرت مدينة دبي المرتبة الخامسة عالميا، بين أفضل 10 مدن حول العالم من حيث العمل وميزاته.
وقالت الشركة في ختام بيانها: “منذ بدء جائحة فيروس كورونا المستجد تغيرت كل جوانب حياتنا بفترة قصيرة، وتغير معها التوقات المهنية والاقتصادية العالمية”.

وأضافت “بصفتنا نظامًا أساسيًا للتعلم عن بعد عبر الإنترنت، كان لدينا شرف أن نوفر للناس فرصا إيجابية خلال هذا الوقت، ومع ذلك، عندما نتطلع إلى المستقبل، ندرك أن العديد من الأشخاص يبحثون عن عمل جديد”.

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