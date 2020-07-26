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سقوط طائرة عسكرية إسرائيلية مسيرة داخل الأراضي اللبنانية

سقوط طائرة عسكرية إسرائيلية مسيرة داخل الأراضي اللبنانية
http://almnatiq.net/?p=888271
المناطق - وكالات

أعلنت وسائل الإعلام الإسرائيلية، اليوم الأحد، سقوط طائرة عسكرية مسيرة داخل الأراضي اللبنانية، كانت تنفذ نشاطا عملياتيا داخل الأجواء اللبنانية.

وجاء في بيان للجيش الإسرائيلي: “قبل قليل، وخلال عملية للجيش الإسرائيلي على الحدود اللبنانية، سقطت طائرة مسيرة تابعة للجيش الإسرائيلي في الأراضي اللبنانية ولا خوف من تسرب المعلومات”.

وتشهد الحدود اللبنانية الإسرائيلية توترا كبيرا على خلفية مقتل عنصر من حزب الله اللبناني بنيران إسرائيلية، حيث سبق أن نعى الحزب اللبناني أحد مقاتليه، ويدعى علي كامل محسن، والذي قتل في الغارة الإسرائيلية الأخيرة التي استهدفت موقعا عسكريا قرب مطار دمشق الدولي.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أكد في تصريحات له اليوم الأحد، حول التصعيد الأخير الذي تشهده الجبهة الشمالية لإسرائيل، أن إسرائيل لن تسمح لإيران بالتموضع في على حدودها الشمالية.

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