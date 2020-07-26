بلدية الخبر تكثف جولاتها على المنشآت الصحية استعدادًا لعيد الأضحى المبارك

المناطق - الدمام

كثفت بلدية محافظة الخبر جولاتها الرقابية على المنشآت الصحية للتأكد من استيفاءها للاشتراطات الصحية والاجراءات الاحترازية، وذلك ضمن استعداداتها لعيد الأضحى المبارك .

وأوضح رئيس بلدية محافظة الخبر المهندس سلطان بن حامد الزايدي بأن إدارة صحة البيئة استعدت منذ وقت مبكر لاستقبال عيد الأضحى المبارك لهذا العام، وذلك بتكثيف الجولات الرقابية، حيث تتم الجولات على محلات الحلويات والمكسرات وصالونات الحلاقة والسوبر ماركت والمحلات ذات العلاقة بالصحة العامة، وذلك للتأكد من الحالة الصحية للعاملين واستيفائهم للشروط الصحية، والتأكد من صلاحية المواد الغذائية، وكذلك التأكد من تطبيق البروتوكولات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا كوفيد 19، والتأكد من سريان الشهادات الصحية للعاملين ورخص المحلات والتشديد على الالتزام بالنظافة.

وأكد الزايدي استمرارية الجولات على جميع المنشآت الصحية التي لها علاقة بصحة المستهلك لرصد أي مخالفات تمس الصحة العامة بهدف حماية المستهلك والعمل على خدمة المواطنين والمقيمين، داعيا الجميع بالإبلاغ عن كافة المخالفات البلدية من خلال مركز 940