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رئيس مجلس الأمة الكويتي: أخبار مطمئنة عن صحة أمير البلاد

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رئيس مجلس الأمة الكويتي: أخبار مطمئنة عن صحة أمير البلاد

رئيس مجلس الأمة الكويتي: أخبار مطمئنة عن صحة أمير البلاد
http://almnatiq.net/?p=888280
المناطق - الرياض

قال رئيس مجلس الأمة الكويتي، اليوم الأحد، إن ما تصل من أخبار بشأن صحة أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح “مطمئنة جدا”.

وكتب مرزوق الغانم، على حساب مجلس الأمة على تويتر “نسأل الله أن يعجل في شفائه ورجوعه إلى وطنه وشعبه قريبا”.

​وأضاف الغانم “نقلت للسفيرة الأمريكية تقدير البرلمان الكويتي لما قامت به الرئاسة الأمريكية والولايات المتحدة الأمريكية من إرسال طائرة الرئاسة الطبية لنقل سمو أمير البلاد وكل ما قدموه من دعم وعون سواء كوادر أو طواقم طبية”.

​وقالت وكالة الأنباء الكويتية، يوم الخميس، إن أمير الكويت وصل إلى الولايات المتحدة لاستكمال العلاج، مضيفة أنه في حالة صحية مستقرة.

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