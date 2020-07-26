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الكويت تجمد أموال 10 من مشاهير “السوشيال ميديا” وتمنعهم من السفر

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بعد تضخم حساباتهم البنكية..

الكويت تجمد أموال 10 من مشاهير “السوشيال ميديا” وتمنعهم من السفر

الكويت تجمد أموال 10 من مشاهير “السوشيال ميديا” وتمنعهم من السفر
http://almnatiq.net/?p=888286
المناطق - الرياض

أصدر النائب العام الكويتي المستشار ضرار العسعوسي قراراً بالتحفظ على أموال 10 أشخاص من مشاهير السوشيال ميديا مع منعهم من السفر.

ونقلت صحيفة «القبس» الكويتية على موقعها الإلكتروني اليوم الأحد عن مصدر قوله إن هذا القرار جاء على خلفية الشكوى المقدمة من وحدة التحريات المالية ضد المذكورين بعدما تبين تضخم حساباتهم البنكية.

وأحالت النيابة العامة الأسبوع الماضي ملف 10 من مشاهير السوشيال ميديا الذين طالتهم اتهامات غسيل الأموال مؤخرا إلى جهاز أمن الدولة لتحديد مصدر أموالهم وبيان مدى شرعية هذه الأموال.

وقبل نحو أسبوع، أطاح حساب على موقع “إنستغرام” بعصابة متخصصة في غسيل الأموال.

وعلى مدى 3 أشهر، رصدت أجهزة الأمن في الكويت هذا الحساب، الذي تبين فيما بعد أن لصاحبه علاقة بمقيم إيراني يمتلك مكتبي سيارات وسفريات.

واعترف أفراد العصابة بالأفعال المنسوبة إليهم، وقالوا إن الأموال من عائدات الاتجار في المشروبات الكحولية، لكن المحققين يكثفون التحقيق لمعرفة ما إذا كانت من مصدر مشبوه آخر.

وخلال العملية الأمنية، تم العثور على سيارات فارهة وساعات ثمينة وكمية من المشروبات الكحولية المستوردة من الخارج.

وأوردت التقارير أن عددا من مشاهير المنصات الاجتماعية في الكويت جرى استدعاؤهم، نظرا إلى علاقتهم بالحساب الذي يروج سيارات فارهة.

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