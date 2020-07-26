جامعة تبوك تختتم الفصل الصيفي بتشغيل 18227 جلسة للفصول الافتراضية

المناطق- تبوك:

اختتمت جامعة تبوك ممثلة بعمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد الفصل الصيفي لهذا العام بتشغيل 18227 جلسة للفصول الافتراضية بمدة تتجاوز 45190 ساعة حضور.

وأوضح عميد عمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بُعد الدكتور علي بن نازل الشمري أن الجامعة وبناءاً على توجهات معالي رئيسها الدكتور عبدالله الذيابي وفرت خدمات تقنية عالية المستوى من خلال تسخير مواردها البشرية المؤهلة وإمكانياتها التقنية المتطورة ورفع جاهزية الدعم الفني للأنظمة التقنية.

مشيراً إلى أنه بلغ مجموع تسجيلات الدخول على النظام خلال الفصل الصيفي 444,882 تسجيلاً وعدد الواجبات والتقييمات 214,463.

لافتاً إلى أن مركز الدعم الفني والمساندة واصل عمله خلال الفصل الصيفي وذلك باستقبال المكالمات والرد على الاستفسارات ومعالجتها عبر نظام بطاقات الدعم الفني ونظام المساندة المباشرة عبر المحادثة الفورية أو العميل الآلي (شات بوت) حيث بلغ عدد بطاقات الدعم الفني منذ بداية الفصل الصيفي1950بطاقة، و1791 محادثة فورية بنسبة معالجة للطلب منذ أول استلام تصل إلى 94%.

وأكد الدكتور الشمري بأن عمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد قامت بتطوير مجموعة من المشاريع البرمجية والتدريبية ذات الصلة بإعداد الاختبارات الإلكترونية وتحقيق جودة المحتوى التعليمي، وتيسير الوصول إليه والتعامل معه، بهدف العمل على تحسين منظومة التعليم والتعلم في الجامعة.