احدث الأخبار

أمير منطقة جازان يوجه باستمرار العمل وانجاز المعاملات أثناء إجازة عيد الأضحى
منطقة جازان
 تقرير حقوفي: 27 شهيداً فلسطينياً و 1070 مصاباً و 2330 معتقلاً في النصف الأول من العام الجاري
أبرز المواد
 جامعة تبوك تختتم الفصل الصيفي بتشغيل 18227 جلسة للفصول الافتراضية
منطقة تبوك
 الكويت تجمد أموال 10 من مشاهير “السوشيال ميديا” وتمنعهم من السفر
أبرز المواد
 موارد الرياض يكثف حملاته التفتشية لمتابعة سوق العمل خلال اجازة العيد
منطقة الرياض
 رئيس مجلس الأمة الكويتي: أخبار مطمئنة عن صحة أمير البلاد
أبرز المواد
 بلدية الخبر تكثف جولاتها على المنشآت الصحية استعدادًا لعيد الأضحى المبارك
المنطقة الشرقية
 سقوط طائرة عسكرية إسرائيلية مسيرة داخل الأراضي اللبنانية
أبرز المواد
 مدينة عربية في قائمة أفضل 10 مدن عالمياً للعمل
أبرز المواد
 وزير المالية: نخطط لبيع أصول في قطاعات التعليم والصحة والمياه .. والاقتراض بنحو 100 مليار ريال
أبرز المواد
 رئيس هيئة الأركان العامة يستقبل الملحق العسكري الفرنسي الجديد ويودع السابق
أبرز المواد
 انفجاران داخل قاعدة عسكرية جنوبي بغداد
أبرز المواد
أمير منطقة جازان يوجه باستمرار العمل وانجاز المعاملات أثناء إجازة عيد الأضحى

أمير منطقة جازان يوجه باستمرار العمل وانجاز المعاملات أثناء إجازة عيد الأضحى

منطقة جازان
تقرير حقوفي: 27 شهيداً فلسطينياً و 1070 مصاباً و 2330 معتقلاً في النصف الأول من العام الجاري

تقرير حقوفي: 27 شهيداً فلسطينياً و 1070 مصاباً و 2330 معتقلاً في النصف الأول من العام الجاري

أبرز المواد
جامعة تبوك تختتم الفصل الصيفي بتشغيل 18227 جلسة للفصول الافتراضية

جامعة تبوك تختتم الفصل الصيفي بتشغيل 18227 جلسة للفصول الافتراضية

منطقة تبوك
الكويت تجمد أموال 10 من مشاهير “السوشيال ميديا” وتمنعهم من السفر

الكويت تجمد أموال 10 من مشاهير “السوشيال ميديا” وتمنعهم من السفر

أبرز المواد

وبمتابعة سمو نائبه

أمير منطقة جازان يوجه باستمرار العمل وانجاز المعاملات أثناء إجازة عيد الأضحى

أمير منطقة جازان يوجه باستمرار العمل وانجاز المعاملات أثناء إجازة عيد الأضحى
http://almnatiq.net/?p=888295
المناطق - فضة عطيف

أصدر صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان وبمتابعة سمو نائبه ، توجيهاته لوكلاء الامارة ومحافظي المحافظات ورؤساء المراكز والإدارات والأقسام المختصة بديوان الإمارة بالمرابطة طيلة إجازة عيد الأضحى المبارك حتى بداية عودة العمل الرسمي وذلك لمتابعة طلبات المواطنين والمقيمين وإنجاز القضايا والمعاملات أولاً بأول.

وأوضح المتحدث الرسمي للإمارة علي بن موسى زعلة، أن سمو أمير المنطقة وبمتابعة سمو نائبه ، أكد على الجهات الحكومية ذات العلاقة بتوفير الإمكانات والخدمات اللازمة لأبناء المنطقة وزوارها وتهيئة وتأهيل المواقع السياحية والشواطئ والمتنزهات العامة لإتاحة الفرصة لمرتاديها للتمتع بفرحة وبهجة العيد ، مع الالتزام بكافة التدابير الوقائية والاجراءات الاحترازية وتطيبق بروتوكولات وتعليمات التباعد الاجتماعي للعودة بحذر .

كما شدد سموه على أهمية الرقابة من قبل أمانة منطقة جازان وبلديات المحافظات على المسالخ والمطابخ المرخصة ومنع الذبح العشوائي مع الالتزام بكافة الاشتراطات الصحية والبلدية حفاظاً على صحة المواطنين والمقيمين.

وأضاف «زعلة» أن سمو أمير المنطقة وسمو نائبه سيكونان متواجدين على رأس العمل خلال فترة إجازة العيد للإشراف على أعمال المرابطة ومتابعة تقديم الخدمات للمواطنين والمقيمين.

روابط ذات صلة

مدني جازان : يجدد تحذيراته من إستمرار مخاطر التقلبات الجوية في المنطقة ويهيب بإتباع إرشادات السلامة والابتعاد عن الاودية

مدني جازان : يجدد تحذيراته من إستمرار مخاطر التقلبات الجوية في المنطقة ويهيب بإتباع إرشادات السلامة والابتعاد عن الاودية
أمير منطقة جازان و نائبه يعزيان بوفاة الدكتور جبريل عريشي عضو مجلس الشورى السابق

أمير منطقة جازان و نائبه يعزيان بوفاة الدكتور جبريل عريشي عضو مجلس الشورى السابق
مدني جازان: استمرار تنبيهات الارصاد ويجدد تحذيراته من مخاطر التقلبات الجوية

مدني جازان: استمرار تنبيهات الارصاد ويجدد تحذيراته من مخاطر التقلبات الجوية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*