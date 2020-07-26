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جمعية الملك عبدالعزيز الخيرية بمنطقة تبوك تطلق مشروع الأضحية الميسرة

جمعية الملك عبدالعزيز الخيرية بمنطقة تبوك تطلق مشروع الأضحية الميسرة
http://almnatiq.net/?p=888298
المناطق- تبوك:

أطلقت جمعية الملك عبدالعزيز الخيرية بمنطقة تبوك مشروع الأضحية الميسرة تيسيراً على المضحي وإعانة للمحتاج تصرف من خلالها سندات بقيمة الأضحية الذي لا يتجاوز 795 ريالاً.
وأوضح أمين عام الجمعية الدكتور عبدالله أحمد بدوي الشريف أن الجمعية أطلقت هذا المشروع للتيسير على المضحين بهدف عدم المبالغة في أسعار الأضاحي ومنح الفرصة للمواطنين والمقيمين بمدينة تبوك لشراء الأضاحي بأسعار معقولة وفي متناول الجميع بالإضافة إلى الاستفادة من لحوم الأضاحي وتوزيعها من قبل الجمعية على المحتاجين المسجلين لدى الجمعية في مدينة تبوك وضواحيها مشيراً إلى أن الجميعة أتاحت الشراء عبر متجر سنابل العطاء الإلكتروني أو من خلال الحضور للمقر الرئيسي للجمعية لافتاً النظر إلى أن آخر يوم يوم لاستقبال الراغبين بالشراء هو الثاني عشر من هذا الشهر المبارك عند الساعة العاشرة مساء.

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